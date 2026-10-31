به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح گزارش حوادث ثبت‌شده در یک هفته گذشته اظهار کرد: از دوم تا هشتم آبان‌ماه سال جاری، ۱۷ حادثه در سطح استان به ثبت رسید که شامل ۱۰ حادثه ترافیکی، یک مورد فوریت پزشکی، دو حادثه کوهستان، سه مورد مراجعه حضوری به پایگاه‌های امدادی و یک مورد مفقودی بود.

وی با اشاره به پیامدهای این حوادث افزود: در مجموع، ۲۰ نفر مصدوم و سه نفر جان خود را از دست دادند و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر به تمامی مصدومان امدادرسانی کردند. از میان مصدومان، شش نفر با استفاده از آمبولانس‌های جمعیت به مراکز درمانی منتقل شدند، دو نفر خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند و یک نفر نیز با انجام عملیات نجات فنی رهاسازی شد. همچنین یکی از جانباختگان با تلاش امدادگران رهاسازی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۵۸ نجاتگر در قالب ۲۰ تیم عملیاتی در امدادرسانی به این حوادث مشارکت داشتند، گفت: برای انجام مأموریت‌ها، ۲۰ دستگاه خودروی امدادی به‌کارگیری شد و در مجموع ۱۲ شهرستان استان تحت تأثیر حوادث قرار گرفتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: شهرستان‌های میانه و ورزقان، هر کدام با ثبت سه حادثه، بیشترین تعداد حوادث را در بازه زمانی مورد گزارش به خود اختصاص دادند. همچنین عملیات جست‌وجو و نجات دو گردشگر مفقودشده در ارتفاعات گول‌باشی شهرستان سراب از مهم‌ترین مأموریت‌های هفته گذشته بود که پس از هفت ساعت تلاش نجاتگران با انتقال افراد به محل امن با موفقیت به پایان رسید.