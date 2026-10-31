ارتقای جایگاه ساری نیازمند مشارکت مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر،بهروز اسکندرنیا عصر شنبه در جلسه شورای اداری با تأکید بر ضرورت همدلی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، همراهی مدیران و مسئولان استانی را زمینه‌ساز ارتقای جایگاه مرکز استان و پاسخگویی شایسته‌تر به مطالبات مردم دانست.

فرماندار ساری، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و شخصیت‌های اثرگذار استان اظهار کرد: حضور و همراهی مدیران و مسئولان دلسوز و استفاده از تجربیات و ظرفیت‌های ارزشمند آنان می‌تواند مسیر خدمت‌رسانی بهتر به مردم را هموار کند.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان و شخصیت‌های حاضر، نقش آیت‌الله محمدی، به‌عنوان شخصیت معنوی و مورد احترام، را در تقویت همدلی و ایجاد فضای تعامل و همکاری مؤثر دانست.

فرماندار ساری همچنین با اشاره به ضرورت هماهنگی مجموعه مدیریتی استان و حمایت استاندار مازندران افزود: برای تحقق اهداف توسعه‌ای و ارتقای جایگاه مرکز استان، همه مدیران باید با رویکردی مسئولانه و با حضور مؤثر در میدان خدمت، دست در دست یکدیگر بگذارند.

اسکندرنیا با تأکید بر اینکه ساری به‌عنوان مرکز استان باید متناسب با ظرفیت‌ها و شأن خود مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه ارتقای تراز مرکز استان را فراهم کنیم و در برابر مطالبات و انتظارات مردم، سربلند باشیم.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل، ابراز امیدواری کرد که با تلاش جمعی مسئولان و همراهی مردم، بتوان گام‌های مؤثری در مسیر انجام مسئولیت‌ها و خدمت صادقانه برداشت.