آب مهمترین دغدغه گرمسار و آرادان؛ پیگیری از سطوح مختلف در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران و در حاشیه سفر استاندار سمنان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی به روستاهای شهرستان گرمسار، با اشاره به مهم‌ترین مطالبات مردم منطقه اظهار کرد: تأمین آب یکی از مهم‌ترین نیازها و مطالبات مردم روستاهای شهرستان‌های گرمسار و آرادان است.

وی افزود: در راستای پیگیری مطالبات مردم گرمسار، به‌ویژه روستاییان در حوزه تأمین آب شرب و کشاورزی، نشست‌ها و پیگیری‌های مؤثری انجام شده است که امیدواریم به نتایج مطلوبی منجر شود.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جدی بودن دغدغه کمبود آب در این منطقه تصریح کرد: کمبود آب شرب و کشاورزی از مسائل اساسی مردم است و پیگیری‌های لازم در سطوح مختلف شهرستانی، استانی و ملی برای رفع این مشکل در حال انجام است.

عربی با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد در استان سمنان برای تأمین آب مورد نیاز مردم منطقه گفت: نشست‌های هم‌اندیشی مختلفی با هدف بررسی و پیگیری مسائل و دغدغه‌های مردم برگزار شده است که انتظار می‌رود نتایج آن به توجه و اقدام مسئولان مربوطه برای رفع مشکلات منجر شود.