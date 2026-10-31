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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

تجمع معترضان به هزینه‌های بالای زندگی در آلمان+فیلم

تجمع معترضان به هزینه‌های بالای زندگی در آلمان+فیلم

رسانه‌ها از تجمع معترضان به هزینه‌های بالای زندگی در آلمان با الهام از اعتراضات سایر کشورهای اروپایی خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، هزاران معترض در برلین علیه هزینه‌ های بالای زندگی و احتمال برقراری مجدد خدمت سربازی اجباری دست به تظاهرات زدند.

به ادعای پلیس، حدود ۵ هزار نفر مقابل «دروازه براندنبورگ» در برلین گرد هم آمدند؛ این تجمع بخشی از اعتراضاتی بود که در سراسر آلمان توسط گروهی با عنوان «نسل زد تصمیم می‌گیرد» سازماندهی شده بود.

شرکت‌ کنندگان خواستار توقف کاهش بودجه در بخش‌ های اجتماعی و آموزشی شدند، برای مقابله با افزایش هزینه‌ های زندگی تقاضای اقدام عملی کرده و مخالفت خود را با احتمال بازگرداندن خدمت سربازی اجباری ابراز کردند.

العربیه در این خصوص نوشت: هزاران نفر در سراسر آلمان دست به تظاهرات زدند؛ اقدامی که بخشی از یک جنبش تحت هدایت جوانان بود که با الهام از اعتراضات سایر کشورهای اروپایی شکل گرفته و مردم با هدف مطالبه‌ بهبود وضعیت آموزش و کاهش هزینه‌ های زندگی به خیابان‌ ها آمدند. پلیس در شهرهای فرانکفورت، مونیخ و برلین، مجموع تعداد معترضان را حدود ۶ هزار نفر ادعا کرد؛ این در حالی است که در وب‌ سایت برگزارکنندگان، به رقمی در حدود ۳۶ هزار نفر اشاره شده است.

کد مطلب 6995599

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