به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه همزمان با هفته بسیج دانش آموزی و در راستای ترویج فرهنگ درختکاری و پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب آیین کاشت ۲۰۰۰ اصله نهال در روستای «منگاوی» ملایر با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، اهالی روستا و دانش‌آموزان برگزار شد.

در این آیین شرکت‌کنندگان با کاشت نهال ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب بر ضرورت توسعه فضای سبز، صیانت از منابع طبیعی و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست تاکید کردند.

حضور همزمان مسئولان، نیروهای نظامی، دانش‌آموزان و مردم منطقه جلوه‌ای از مشارکت و همدلی اجتماعی در مسیر حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور بود، کاشت ۲۰۰۰ اصله نهال در روستای «منگاوی» گامی ارزشمند در راستای توسعه پوشش گیاهی، تقویت فرهنگ درختکاری و انتقال مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی به نسل آینده به شمار می‌رود؛ اقدامی که پیام آن پیوند پاسداشت یاد شهدا با حفاظت از طبیعت و آبادانی ایران است.

این آیین فرصتی برای پاسداشت مقام شهدای دانش‌آموز و تاکید بر اهمیت مشارکت عمومی در حفظ منابع طبیعی و گسترش فضای سبز روستایی بود و این نهال‌ها یادمان حیات‌بخشی خونِ پاک شهدای گرانقدر میناب است، هر برگ این درختان نوای «یا حسین» و هر ریشه‌اش پیوند جاودان ما با خاک وطن خواهد بود.