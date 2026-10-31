دریایی: رویدادهای هنری باید به صیانت از فرهنگ و هویت ایرانی کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی شامگاه شنبه در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی و آیین‌های نمایشی زیویه سقز اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی و هنری باید متناسب با فرهنگ، سنت‌ها، آیین‌ها و رسوم مردم ایران اسلامی طراحی و اجرا شوند و در تقویت هویت ملی نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: احترام به خاک و پرچم ایران و پاسداشت هویت ایرانی، بیانگر درک عمیق از ارزش‌های ملی و نشانه بلوغ فکری و فرهنگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به نقش مردم این استان در دفاع از کشور بیان کرد: مردم کردستان در مقاطع مختلف تاریخی، از جمله دوران جنگ تحمیلی و جنگ رمضان، پایبندی خود به میهن را نشان داده و در دفاع از تمامیت ارضی و عزت ایران اسلامی ایستادگی کرده‌اند.

دریایی در پایان از برگزارکنندگان چهارمین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی زیویه، هنرمندان شهرستان سقز و گروه‌های نمایشی شرکت‌کننده قدردانی کرد و بر اهمیت تداوم چنین رویدادهایی در معرفی و پاسداشت آیین‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه تأکید کرد.