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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۰۳

چهارمین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی زیویه سقز به کار خود پایان داد

چهارمین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی زیویه سقز به کار خود پایان داد

سقز- چهارمین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی و آیین‌های نمایشی زیویه سقز با معرفی و تجلیل از برگزیدگان و رونمایی از فراخوان پنجمین دوره این رویداد فرهنگی و هنری به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه چهارمین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی و آیین‌های نمایشی زیویه شامگاه شنبه با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی در شهرستان سقز برگزار شد.

در این مراسم علی‌اصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، علی‌اکبر ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان و مجاهد بنی‌عامریان مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان حضور داشتند.

در بخش پایانی این رویداد، از برگزیدگان چهارمین دوره جشنواره تجلیل شد و فراخوان پنجمین دوره جشنواره تئاتر آیینی و سنتی و آیین‌های نمایشی زیویه نیز رونمایی شد.

همچنین در جریان این مراسم، علی‌اصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از علی‌اکبر ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به پاس حمایت و همراهی در برگزاری این جشنواره و پشتیبانی از برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری استان تقدیر کرد.

برگزاری این جشنواره با محوریت تئاتر آیینی و سنتی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های نمایشی و آیین‌های بومی منطقه و حمایت از هنرمندان فعال در این حوزه فراهم کرده است.

کد مطلب 6995708

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