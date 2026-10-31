https://mehrnews.com/x3dtHt ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۲ کد مطلب 6995752 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۲ امتداد حماسه در ۲۴۵ شب؛ پیمان ناگسستنی دیار آفتاب با انقلاب اراک- در این ویدئو پیمان ناگسستنی دیار آفتاب با انقلاب در شب ۲۴۵ ایستادگی و مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6995752 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در شب ۲۳۸ تجدید میثاق با رهبری دویست و سی و دومین اجتماع پرشور شبانه مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه دری: عزت و استقلال ملت ایران حاصل ایستادگی در برابر سلطه بیگانگان است یادواره شهدای محلات؛ طنین ۲۲۸ تجمع شبانه در مسیر ایثار ۲۴۶ روز پایداری؛ تجدید عهد مردم محلات با آرمانهای انقلاب اجتماع ۲۳۰ مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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