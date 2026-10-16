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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷

اجتماع ۲۳۰ مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری

اجتماع ۲۳۰ مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری

محلات- در این ویدئو دویست و سی امین اجتماع شبانه مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6979796

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