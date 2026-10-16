https://mehrnews.com/x3dm3Q ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ کد مطلب 6979796 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ اجتماع ۲۳۰ مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری محلات- در این ویدئو دویست و سی امین اجتماع شبانه مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6979796 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری قرار شبانه رشتی ها در میدان به شب ۲۳۰ رسید یادواره شهدای محلات؛ طنین ۲۲۸ تجمع شبانه در مسیر ایثار برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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