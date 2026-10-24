https://mehrnews.com/x3dqKK ۳ آبان ۱۴۰۵، ۱:۱۸ کد مطلب 6988660 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ آبان ۱۴۰۵، ۱:۱۸ اجتماع شبانه مردم خمین در شب ۲۳۸ تجدید میثاق با رهبری خمین- در این ویدئو اجتماع شبانه مردم خمین در شب ۲۳۸ تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6988660 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در تجدید میثاق با رهبری به ایستگاه ۲۳۶ رسید دویست و سی و دومین اجتماع پرشور شبانه مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه اجتماع ۲۳۰ مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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