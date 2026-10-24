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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱:۱۸

اجتماع شبانه مردم خمین در شب ۲۳۸ تجدید میثاق با رهبری

اجتماع شبانه مردم خمین در شب ۲۳۸ تجدید میثاق با رهبری

خمین- در این ویدئو اجتماع شبانه مردم خمین در شب ۲۳۸ تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6988660

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