رضا رحمانی روز یکشنبه در نشست سرمایه‌گذاری و اشتغال استان، با اشاره به طرح ایجاد شهرک نهال در جنوب استان و اهتمام سازمان جهاد کشاورزی به توسعه این بخش، آن را گامی مؤثر در مسیر احیای دریاچه ارومیه دانست.

وی ادامه داد: احیای دریاچه ارومیه با حرف زدن محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند اقدام عملی، تغییر الگوهای کشت، اصلاح شیوه کاشت نهال‌ها و اجرای برنامه‌های کاربردی است و عملیات اجرایی شهرک‌های مرتبط نیز باید با سرعت آغاز و کلنگ‌زنی شود.

رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی آذربایجان ‌غربی افزود: زمین و زیرساخت‌ های لازم برای فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به میزان کافی در استان وجود دارد و در بسته‌های سرمایه ‌گذاری، تأمین زمین، آب، برق، گاز و خدمات مخابراتی با هیچ‌ گونه بن‌بستی مواجه نیستیم؛ ازاین‌ رو هر سرمایه‌گذاری که در استان ورود کند، مجوزها و خدمات عمومی آن دایر است.

بیش از ۱۰ همت پروژه متعلق به وزارت نیرو در استان آماده بهره‌برداری است

استاندار آذربایجان‌غربی با اعلام اینکه بیش از ۱۰ همت پروژه متعلق به وزارت نیرو در استان آماده بهره‌برداری است، گفت: تأمین زیرساخت‌ها و اراضی موردنیاز برای واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری بدون هیچ‌گونه محدودیتی انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به وضعیت مصرف آب در بخش صنعت تصریح کرد: میزان مصرف آب صنعتی در این استان کمتر از ۲ درصد است؛ بنابراین این ادعا که استان با کمبود آب برای بخش تولید مواجه است، صحت ندارد و سهم بخش صنعت از منابع آبی بسیار ناچیز است.

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی مؤثر شبکه بانکی در توسعه و آبادانی استان، خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی آرام و بدون پویایی شایسته سیستم بانکی نیست و برای پیشبرد امور، کار جهادی ضرورت دارد.

جایگاه آذربایجان غربی در شاخص تسهیلات بانکی نیازمند جهش است

وی اضافه کرد: هرچند رتبه استان در شاخص تسهیلات بانکی از ۳۰ به ۲۱ ارتقا یافته است، اما این جایگاه نیازمند جهشی به مراتب بیشتر است.

رحمانی با یادآوری اینکه آذربایجان‌غربی یک استان کشاورزی است، تصریح کرد: انتظار می‌رفت بانک کشاورزی رتبه نخست پرداخت تسهیلات را در استان به خود اختصاص دهد، در حالی که این بانک تاکنون درصد ناچیزی از منابع را اختصاص داده است.

وی خواستار ارائه گزارش جامع و کاملی از سوی بانک‌ها در خصوص میزان تسهیلات پرداختی و سهم استان از این منابع شد.

لزوم بازنگری در شاخص‌های توسعه‌ای آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت حساسیت مدیران اجرایی نسبت به پرونده‌ها و وظایف محوله، به شرایط خاص کشور اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط جنگی، به لطف تلاش رزمندگان و هماهنگی دستگاه‌های مختلف، آرامش و امنیت پایداری در استان برقرار است و سرمایه‌گذاران همچنان تمایل به استمرار فعالیت‌های خود دارند.

رحمانی افزود: بی‌شک شرایط جنگی بر مقوله سرمایه‌گذاری تأثیرگذار است، اما با تلاش مضاعف مسئولان و به پشتوانه امنیت حاکم بر استان، می‌توان اثرات منفی آن را خنثی کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی بر لزوم بازنگری در شاخص‌های توسعه‌ای و اختصاص توجه و زمان بیشتر به جنوب استان تأکید کرد و گفت: مناطق جنوبی استان باید سهم بیشتری در توسعه صنعتی و کشاورزی داشته باشند.