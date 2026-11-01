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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۲

ابوالغیط: اگر جنگ مجددا آغاز شود چه کسی از کشورهای عربی دفاع می‌کند؟

ابوالغیط: اگر جنگ مجددا آغاز شود چه کسی از کشورهای عربی دفاع می‌کند؟

دبیرکل سابق اتحادیه عرب در خصوص جنگ علیه ایران و همچنین تجاوزات رژیم صهیونیستی موضع گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدی البلد، احمد ابوالغیط وزیر خارجه اسبق مصر و دبیرکل سابق اتحادیه عرب در یک برنامه رادیویی تاکید کرد: ما شاهد هدف قرار گرفتن منطقه خلیج فارس هستیم. هر آنچه که رخ می دهد به نفع اسرائیل است.

وی اضافه کرد: اسرائیل صاحب این منطقه نیست و امیدوارم که نتانیاهو از قدرت کنار برود.

ابوالغیط درباره جنگ علیه ایران نیز گفت: ما در شرایط بسیار حساسی قرار داریم. باید ماهیت جنگ ها در منطقه و تأثیرات آنها بر مصر را بفهمیم.

وی اضافه کرد: اگر جنگ مجددا در منطقه رخ دهد این پرسش مطرح است که چه کسی از کشورهای خلیج فارس دفاع خواهد کرد؟ منطقه خلیج فارس منبع ثروت کشورهای عربی بوده و کشورهای مصر، تونس، سودان و سومالی نیز از ثروت آن بهره می‌برند.

ابوالغیط گفت: جنگ ممکن است به رویارویی خطرناکی در منطقه گسترش یابد و مصر تلاش می‌کند این روند را مهار کند اما همزمان مسؤولیت دفاع از عربستان را نیز بر عهده دارد.

این سخنان ابوالغیط به تغییر نگرش کشورهای عربی در خصوص توهم محافظت آمریکا از آنها اشاره دارد؛ توهمی که در جریان پاسخ کوبنده ایران در هم شکست. جمهوری اسلامی ایران بارها به کشورهای منطقه نسبت به میزبانی از پایگاه های ارتش تروریستی آمریکا و استفاده از این پایگاه ها در تجاوز به کشورمان هشدار داده است.

کد مطلب 6995959

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    نظرات

    • جمهور ملت IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      2 2
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      اعراب احتمالا یک آتوی بزرگ دست رژیم اپستینی آمریکا و رژیم اشغالگر فلسطین اشغالی دارند که یک مسئله ساده را نمی توانند بفهمند و حل کنند و آن مسئله این است خروج پایگاه‌های آمریکا و نیابتی اش از غرب آسیا است..... همه چیز درست می شود
    • علی IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      2 1
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      کشورهای حوزه خلیج فارس اگر به امریکا پایگاه ندهند ایران محبور نیست به سمت آنها شلیک کند و تمام موشکها به سمت اسراییل میروند و این به نفع انها است ،چون اسراییل دشمن آنها هم هست.
    • احمد IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      1 0
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      کشورهای عربی میتوانندازخسارات جنگ درامان باشندمشروط برآنکه ازحمایت وپشتیبانی آمریکادست بردارند.کشورهای عربی ازآمریکامیترسندونمیتوانندبااین تصورواهی که آمریکا ازآنان دفاع میکندآمریکاراازکشورهای خوداخراج کنند.اکنون علاوه برپایگاه وفرودگاه تمام تدارکات آب وغذاوپوشاک سربازان آمریکایی برای جنگ باایران ازکشورهای خائن وترسوعربی تامین میشودخب دراین شرایط ایران حق داردبه کشورهای عربی حمله کندچون بادشمن ایرانیان همکاری میکنندودرواقع باایران می جنگند

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