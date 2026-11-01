به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدی البلد، احمد ابوالغیط وزیر خارجه اسبق مصر و دبیرکل سابق اتحادیه عرب در یک برنامه رادیویی تاکید کرد: ما شاهد هدف قرار گرفتن منطقه خلیج فارس هستیم. هر آنچه که رخ می دهد به نفع اسرائیل است.

وی اضافه کرد: اسرائیل صاحب این منطقه نیست و امیدوارم که نتانیاهو از قدرت کنار برود.

ابوالغیط درباره جنگ علیه ایران نیز گفت: ما در شرایط بسیار حساسی قرار داریم. باید ماهیت جنگ ها در منطقه و تأثیرات آنها بر مصر را بفهمیم.

وی اضافه کرد: اگر جنگ مجددا در منطقه رخ دهد این پرسش مطرح است که چه کسی از کشورهای خلیج فارس دفاع خواهد کرد؟ منطقه خلیج فارس منبع ثروت کشورهای عربی بوده و کشورهای مصر، تونس، سودان و سومالی نیز از ثروت آن بهره می‌برند.

ابوالغیط گفت: جنگ ممکن است به رویارویی خطرناکی در منطقه گسترش یابد و مصر تلاش می‌کند این روند را مهار کند اما همزمان مسؤولیت دفاع از عربستان را نیز بر عهده دارد.

این سخنان ابوالغیط به تغییر نگرش کشورهای عربی در خصوص توهم محافظت آمریکا از آنها اشاره دارد؛ توهمی که در جریان پاسخ کوبنده ایران در هم شکست. جمهوری اسلامی ایران بارها به کشورهای منطقه نسبت به میزبانی از پایگاه های ارتش تروریستی آمریکا و استفاده از این پایگاه ها در تجاوز به کشورمان هشدار داده است.