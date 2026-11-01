به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری شیراز در اطلاعیه ای از تعیین نرخ ۲۷ هزار تومانی برای هر قرص نان باگت و همبرگری در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد این تصمیم در پی افزایش قیمت آرد مصرفی صنف و صنعت و رشد هزینه‌های تولید، از جمله دستمزد، انرژی و حمل‌ونقل اتخاذ شده است.

بر این اساس قیمت هر کیسه آرد مورد استفاده نانوایی‌های فانتزی از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ موضوعی که بازنگری در نرخ محصولات این واحدهای صنفی را ضروری کرده است.

در همین راستا، موضوع تعیین نرخ جدید در جلسات کارگروه آرد و نان شهرستان شیراز با مشارکت اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه صنف نانوایان بررسی شد.

در این جلسات، ضمن ارزیابی هزینه‌های واقعی تولید و ضرورت تداوم فعالیت واحدهای صنفی، ملاحظات مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان و حاشیه سود تولیدکنندگان مورد توجه قرار گرفت و در نهایت نرخ هر قرص نان باگت و همبرگری ۲۷ هزار تومان تعیین و ابلاغ شد.

مقایسه نرخ نان در شیراز و سایر شهرها

فرمانداری شیراز اعلام کرد نرخ تعیین‌شده در این شهرستان در مقایسه با قیمت اعلام‌شده در برخی شهرهای دیگر پایین‌تر است؛ به‌طوری‌که قیمت برخی انواع نان باگت و همبرگری در تهران و کرج به ۴۵ هزار تومان و در همدان به حدود ۳۵ هزار تومان رسیده است.

بر اساس این گزارش، تعیین نرخ جدید با هدف ایجاد تعادل میان افزایش هزینه‌های تولید، استمرار فعالیت واحدهای صنفی و حفظ قدرت خرید شهروندان انجام شده است.

نظارت بر قیمت، وزن و کیفیت نان

فرمانداری شیراز همچنین از نظارت مستمر تیم‌های مشترک بازرسی اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی بر عملکرد واحدهای تولیدی خبر داد.

این نظارت‌ها با محوریت رعایت نرخ مصوب، وزن استاندارد و کیفیت محصولات انجام می‌شود و با تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی و کاهش غیرمجاز کیفیت، مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

مدیریت شهرستان شیراز نیز تأکید کرده است که نظارت بر بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و پیگیری مطالبات شهروندان همچنان در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد.