اعلام جزئیات نرخ جدید نان در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گودرزی از نهایی شدن نرخ جدید نان در استان خبر داد و گفت: قیمتهای جدید پس از تصویب، در سامانه نانینو اعمال شده و از این پس ملاک عرضه نان در واحدهای نانوایی خواهد بود.
وی با اشاره به نرخهای مصوب افزود: هر عدد نان بربری ۴ هزار و ۶۰۰ تومان، سنگک ماشینی ۸ هزار تومان و سنگک ریگی ۸ هزار و ۶۰۰ تومان قیمتگذاری شده است. همچنین هر عدد نان لواش یارانهای معمولی با نرخ ۲ هزار تومان به فروش میرسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس درباره قیمت نانهای تافتون نیز افزود: نرخ نان تافتون یارانهای سبک ۳ هزار تومان، تافتون یارانهای متوسط ۳ هزار و ۶۰۰ تومان و تافتون یارانهای سنگین ۴ هزار و ۳۵۰ تومان تعیین شده است.
گودرزی گفت: در بخش نانهای کامل نیز قیمت هر عدد سنگک ماشینی کامل ۱۰ هزار تومان و سنگک ریگی کامل ۱۰ هزار و ۷۵۰ تومان مصوب شده است که همچنین تافتون کامل سبک، متوسط و سنگین به ترتیب با قیمتهای ۳ هزار و ۷۵۰ تومان، ۴ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه خواهد شد.
وی با بیان اینکه نرخ برخی اقلام جانبی نیز مشخص شده است، ادامه داد: قیمت نایلون ۴ هزار و ۵۰۰ تومان و کنجد مصرفی ۵ هزار تومان تعیین شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین به نرخگذاری نان بر مبنای وزن اشاره کرد و افزود: هر کیلوگرم نان سنگک ۱۴ هزار تومان و هر کیلوگرم نان لواش ۷ هزار و ۸۵۰ تومان قیمتگذاری شده است. علاوه بر این، نان تیری خشک ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان و نان تیری تر ۲۵ هزار و ۷۵۰ تومان به فروش خواهد رسید.
گودرزی در پایان با اشاره به نانهای آزادپز گفت: جلسات کارشناسی برای تعیین نرخ این نوع نان نیز برگزار شده و قیمتهای جدید آزادپزها بهزودی اعلام خواهد شد.
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