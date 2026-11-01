بازگرداندن توانمندی های مغز آسیب دیده با امواج صوتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینیرینگ، این دستاورد دامنه تلاش‌های بین‌المللی برای استفاده از امواج صوتی به‌منظور تحریک ساختارهای عمیق مغز بدون نیاز به جراحی را گسترش می‌دهد.

گروهی از پژوهشگران مؤسسه فناوری‌های پیشرفته آکادمی علوم شنژن، از پالس‌های هدفمند اولتراساوند برای تحریک بخش‌هایی از مغز که در آگاهی و برقراری ارتباط نقش دارند، استفاده کرده‌اند. این فناوری در کنفرانس صنعت رابط مغز و رایانه در شنژن معرفی شد. پژوهشگران همچنین بر ظرفیت‌های درمانی آن، فراتر از کاربردهای شناخته‌شده‌تر فناوری رابط مغز و رایانه در ارتباط با سامانه‌های روباتیک، تأکید کردند.

طبق گزارش رسانه‌های دولتی چین، بیماری که پس از خونریزی مغزی به مدت سه ماه در کما بود، پس از یک ماه درمان با اولتراساوند و توان‌بخشی توانست بخشی از توانایی‌های خود را بازیابد؛ از جمله صحبت کردن، غذا خوردن به‌تنهایی و راه رفتن با کمک دیگران.

در این روش، ابتدا از تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) برای شناسایی نواحی هدف در مغز، به‌ویژه تالاموس، استفاده می‌شود. تالاموس مانند یک مرکز ارتباطی میان شبکه‌های عصبی مختلف عمل می‌کند و در آگاهی، پردازش اطلاعات حسی و برقراری ارتباط نقش مهمی دارد.

در مرحله بعد، پژوهشگران پالس‌های متمرکز اولتراساوند را به‌سمت بخش‌های مشخصی از مغز هدایت می‌کنند. برخلاف روش‌های متداول که به کاشت الکترود یا جراحی‌های تهاجمی نیاز دارند، این فناوری برای دسترسی به ساختارهای عمیق مغز از خارج جمجمه طراحی شده است.

این روش بر این فرض استوار است که تحریک شبکه‌های عصبی مختل‌شده می‌تواند به بازیابی برخی فعالیت‌های مرتبط با رفتارهای آگاهانه کمک کند. این رویکرد به‌ویژه برای بیمارانی که دچار اختلالات طولانی‌مدت هوشیاری هستند، از جمله افراد با حداقل سطح آگاهی یا بیمارانی که پس از آسیب‌های شدید، سکته مغزی یا دیگر رویدادهای عصبی در وضعیت نباتی قرار دارند، مورد توجه است.

در یک مطالعه مقدماتی در دانشگاه پزشکی کانمینگ، ۲۴ بیمار مبتلا به اختلالات مزمن هوشیاری شرکت کردند. این افراد به مدت یک ماه، هر هفته سه جلسه ۲۰ دقیقه‌ای تحت درمان با اولتراساوند قرار گرفتند. طبق گزارش رسانه‌های چین، ۱۳ نفر از این بیماران بهبودهایی در رفتارهای مرتبط با آگاهی نشان دادند.