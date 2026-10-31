نورالینک تماس تلفنی و کنترل گراک را با ذهن ممکن کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینیرینگ، شرکت نورالینک از چند قابلیت جدید برای کمک به افراد مبتلا به اختلالات شدید گفتاری رونمایی کرد. این قابلیت‌ها به کاربران امکان می‌دهند تماس صوتی برقرار کنند، یک عامل هوش مصنوعی گراک (Grok) را از طریق گفتار ذهنی کنترل کنند و بدون نیاز به فعال‌سازی دستی رمزگشای گفتار با آن ارتباط برقرار کنند.

این شرکت که با سرمایه‌گذاری ایلان ماسک تأسیس شده است، همچنین آزمایش قابلیت دیکته با استفاده از سیگنال‌های مغزی را در اپلیکیشن‌های آیفون آغاز کرده است. این فناوری به کاربران اجازه می‌دهد بدون استفاده از صفحه‌کلیدهای معمول، متن موردنظر خود را وارد کنند.

این تحولات بخشی از توسعه فناوری رابط مغز و رایانه نورالینک است که سیگنال‌های عصبی مرتبط با گفتار موردنظر فرد را به واژه تبدیل می‌کند. این شرکت قابلیت‌های جدید را در جریان آزمایش بالینی VOICE به نمایش گذاشت؛ آزمایشی که بر بازیابی توانایی برقراری ارتباط در افرادی تمرکز دارد که قدرت تکلم خود را از دست داده‌اند.

یکی از قابلیت‌های جدید به کاربران اجازه می‌دهد عامل هوش مصنوعی گراک را با تصور گفتن عبارت «هی نورالینک» و سپس بیان ذهنی یک دستور فعال کنند. پس از آن، عامل هوش مصنوعی می‌تواند فعالیت درخواستی را به‌طور خودکار روی رایانه انجام دهد. نورالینک این یکپارچه‌سازی را نمونه‌ای اولیه از تعامل مستقیم رابط‌های مغز و رایانه با سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی توصیف کرده است.

این شرکت همچنین سامانه‌ای برای ردیابی فعالیت عصبی مرتبط با گفتار توسعه داده است که قصد کاربر برای صحبت کردن را تشخیص می‌دهد. پیش از این، کاربران باید در ابتدا و انتهای فرایند ثبت سیگنال‌های عصبی، دکمه‌ای را برای فعال‌سازی رمزگشایی گفتار فشار می‌دادند. سامانه جدید با تشخیص قصد گفتار، فرایند رمزگشایی را به‌طور خودکار آغاز یا متوقف می‌کند.

این قابلیت نیاز به استفاده از کنترل‌های فیزیکی را کاهش می‌دهد و برقراری ارتباط را برای افراد دارای محدودیت‌های حرکتی شدید آسان‌تر می‌کند.

نورالینک همچنین تصاویر بلادرنگی از فعالیت عصبی را نمایش داد که شدت و توزیع سیگنال‌های ثبت‌شده توسط ایمپلنت این شرکت را نشان می‌دهند. این تصاوی