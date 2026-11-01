به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای راهبری احیای مجموعه تاریخی ربع رشیدی صبح یکشنبه به ریاست مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی‌واجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی، با هدف بررسی روند اجرای مصوبات و ارزیابی اقدامات دستگاه‌های مسئول برگزار شد.

در این نشست، گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده برای احیا و سامان‌دهی بافت و محوطه مجموعه تاریخی ربع رشیدی ارائه و روند پیشرفت برنامه‌های اجرایی بررسی شد.

یکی از محورهای اصلی جلسه، بررسی روند آزادسازی عرصه و تملک واحدهای واقع در محدوده مجموعه بود. بر اساس گزارش ارائه‌شده، تعدادی از بناهای واقع در عرصه ربع رشیدی تملک شده و پیگیری برای تملک سایر واحدها از طریق مذاکره و تفاهم با مالکان در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار دارد.

آزادسازی عرصه این مجموعه از اقدامات ضروری برای فراهم شدن زمینه ادامه عملیات آماده‌سازی، حفاظت، احیا و بازآفرینی آن به شمار می‌رود.

تأمین منابع مالی احیای ربع رشیدی از محل مولدسازی

موضوع مولدسازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای تأمین منابع مالی مورد نیاز احیای مجموعه تاریخی ربع رشیدی نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

در این زمینه، با صدور مجوز مربوطه، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی پیگیری فرآیندهای اجرایی و اقدامات مرتبط را دنبال می‌کند.

بررسی مقدمات ثبت جهانی ربع رشیدی

آخرین اقدامات و پیش‌نیازهای لازم برای قرار گرفتن مجموعه تاریخی ربع رشیدی در مسیر ثبت جهانی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای راهبری بود و حاضران درباره الزامات و ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در این زمینه تبادل نظر کردند.

مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی‌واجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر جایگاه ربع رشیدی در تاریخ و تمدن علمی ایران اظهار کرد: احیای این مجموعه صرفاً به سامان‌دهی محوطه و کالبد تاریخی آن محدود نمی‌شود، بلکه باید مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، فرهنگی و زیرساختی به‌صورت هماهنگ پیش برود تا این اثر تاریخی به جایگاه شایسته خود بازگردد.

وی با اشاره به پیشرفت اقدامات میدانی در روند آماده‌سازی این مجموعه، بر ضرورت تسریع در فرآیند احیای ربع رشیدی تأکید کرد و خواستار اولویت‌بخشی دستگاه‌های مسئول به فرآیندهای اداری و اجرایی این پروژه فرهنگی، علمی و گردشگری شد.

محمدزاده همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های متولی برای پیشبرد مراحل مختلف آماده‌سازی و بازآفرینی این مجموعه تاریخی تأکید کرد.

در پایان این نشست، معاون سیاسی‌واجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با حضور در محوطه مجموعه تاریخی ربع رشیدی از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد و از نزدیک در جریان اقدامات انجام‌شده و مراحل آماده‌سازی این اثر تاریخی قرار گرفت.