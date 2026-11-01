دستگیری ۲ حفار غیرمجاز در اراضی یام مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی محمدی روز یکشنبه اظهار کرد: صیانت از هویت تاریخی و مفاخر فرهنگی منطقه خط قرمز این اداره است و هرگونه تحرک مشکوک در اراضی باستانی با رصد اطلاعاتی و واکنش سریع دستگاه‌های امنیتی و انتظامی مواجه خواهد شد.

وی با بیان جزئیات این عملیات بیان کرد: این اقدام عملیاتی شامگاه شنبه، در پی دریافت گزارش‌های مردمی و اعلام ظن به تردد یک دستگاه خودروی پراید در اراضی روستای یام از سوی یکی از اعضای پایگاه مقاومت بسیج محل به کلانتری ۱۳ عباسی و این اداره به ثمر نشست.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مرند افزود: بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی‌های کارشناسی، متهمان در حال حفر غیرمجاز اراضی به قصد کشف و سرقت اشیای عتیقه و آثار تاریخی بودند که با حضور به‌موقع تیم‌های عملیاتی کلانتری و یگان حفاظت در محل مواجه شدند.

محمدی در خصوص نحوه دستگیری متخلفان اعلام کرد: با حضور ضابطان در محل جرم، سه تن از متهمان با استفاده از موتورسیکلت‌های کراس از محل متواری شدند؛ لکن ۲ نفر دیگر که با یک دستگاه خودروی پراید قصد گریز از منطقه را داشتند، طی عملیات تعقیب و مراقبت هوشمندانه عوامل انتظامی کلانتری ۱۳ عباسی متوقف و بازداشت شدند.

وی از کشف و ضبط ادوات و تجهیزات کامل حفاری غیرمجاز از محل وقوع جرم خبر داد و گفت: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام مقتضی تحویل مراجع قضایی شهرستان شدند و پیگیری‌های لازم برای دستگیری دیگر اعضای متواری این باند نیز با قاطعیت در جریان است.

محمدی با تأکید بر نقش بی‌بدیل مشارکت‌های مردمی در پیشگیری از جرایم حوزه میراث‌فرهنگی، از هوشیاری نهادهای انتظامی، امنیتی و به‌ویژه نقش‌آفرینی مؤثر نیروهای مردمی و بسیج غیور محل تقدیر و تشکر کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ویژه مرند در پایان خاطرنشان کرد: این اداره با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به‌صورت شبانه‌روزی و با تمام ظرفیت، حراست از مواریث کهن منطقه را پیگیری کرده و در این مسیر با هیچ‌گونه تعدی و تخلفی مماشات نکرده و قاطعانه با سوداگران میراث فرهنگی برخورد خواهد کرد.