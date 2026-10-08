به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در مراسم گرامیداشت سی امین سالگرد تأسیس دانشگاه بناب و آیین کلنگ‌زنی نیروگاه ۱۶ مگاواتی و افتتاح مرکز رشد و کتابخانه مرکزی دانشگاه بناب، افزود: مردم بناب سختکوش و نخبه پرور هستند، دانشگاه بناب هر چند جوان است، اما ظرفیت‌های بزرگی برای تولید علم و کمک به توسعه استان دارد و موقعیت این دانشگاه امکان جذب دانشجو از استان های همجوار را نیز دارد.

وی با اشاره به مجموعه تاریخی دانشگاه ربع رشیدی تبریز و سابقه حدود ۷۵۰ ساله آن، دانشگاه‌های امروز استان را امتداد ریشه‌های عمیق علمی آذربایجان دانست.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه، تقویت پیوند صنعت و دانشگاه را یکی از مسئولیت‌های مهم در مسیر توسعه دانشگاه بناب عنوان کرد و گفت: صنعت در شهرستان بناب در کنار دانشگاه و دانشگاه نیز در کنار صنعت قرار گرفته است، اما این مجاورت زمانی می‌تواند به یک مزیت تبدیل شود که ارتباط میان این دو بخش به‌صورت هدفمند تنظیم و تقویت شود.

سرمست با بیان اینکه بخشی از سازوکارهای لازم برای این ارتباط در قوانین کشور پیش‌بینی شده است، بر استفاده دانشگاه‌ها و صنایع از ظرفیت‌های قانونی تأکید کرد و افزود: قانون جهش تولید دانش‌بنیان یک ظرفیت کم‌نظیر برای تقویت این ارتباط است که هنوز به اندازه کافی از آن استفاده نشده است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت اعتبار مالیاتی در مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اظهار کرد: دانشگاه‌ها، پژوهشگران و صنعتگران می‌توانند از این ظرفیت برای تعریف و اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه و پروژه‌های مشترک دانشگاه و صنعت استفاده کنند و لازم است بهره‌گیری از این امکان قانونی با جدیت بیشتری دنبال شود.

سرمست با تأکید بر ضرورت حضور مؤثرتر دانشگاه در جامعه و اقتصاد افزود: هدف این است که پیوند دانشگاه با جامعه و صنعت به‌صورت واقعی برقرار شود؛ چرا که هیچ جامعه، کشور یا شهری بدون پشتیبانی دانشگاه نمی‌تواند مسیر توسعه را طی کند و اقتصاد نیز برای پیشرفت به پشتوانه علمی و پژوهشی دانشگاه نیاز دارد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: امروز که از اقتصاد دانش‌بنیان سخن می‌گوییم، علم و ثروت را نمی‌توان جدا از یکدیگر دید. دانشگاه باید بتواند دانش را به ارزش اقتصادی و اجتماعی تبدیل کند و در مقابل، صنعت و بخش اقتصادی نیز باید از توسعه علمی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه حمایت کنند.

سرمست در ادامه با اشاره به ظرفیت اعتبار مالیاتی برای حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌های استان گفت: پیش‌تر هم اعلام کردیم که دستکم به میزان ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار در این حوزه برای دانشگاه‌های استان باید مورد استفاده قرار گیرد که حدود ۳ همت آن در دستور کار قرار دارد و امیدواریم در ماه‌های باقی‌مانده سال، زمینه استفاده هرچه بیشتر دانشگاه‌های استان از این ظرفیت فراهم شود.

وی حمایت از علم و دانایی را یکی از ارزشمندترین مصادیق مشارکت در امور خیر دانست و تأکید کرد: همراهی صنعتگران، کارآفرینان و حامیان علم با دانشگاه، در کنار استفاده از ظرفیت‌های قانونی و توسعه مراکز رشد و فناوری، می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک ارتباط مؤثر میان دانشگاه، صنعت و جامعه و حرکت سریع‌تر به سمت اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم کند.