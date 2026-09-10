۶۳۴ حادثه در یک هفته؛ ۴۰۷ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به گزارش عملکرد شبکه امداد و نجات کشور از ۱۱ تا ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: طی این مدت ۶۳۴ مورد حادثه در سامانه امداد و نجات جمعیت هلال احمر به ثبت رسیده است که در جریان این حوادث، ۴۰۷ مصدوم و بیمار به مراکز درمانی منتقل و ۳۸ نفر نیز خدمات درمانی پیشبیمارستانی را بهصورت سرپایی در محل حادثه دریافت کردند.
وی افزود: در این مدت ۵۴ مورد عملیات نجات فنی انجام و ۲۱ مورد رهاسازی جانباختگان نیز توسط نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر انجام شده است. همچنین ۴۵۵ نفر اقلام امدادی دریافت کرده و ۱۳۶ نفر از حادثهدیدگان به مناطق امن منتقل شدند.
کبادی با اشاره به خدمات ارائهشده در تجمعات انبوه و مراجعات حضوری نیز گفت: در این بخش ۱۵۶ مورد خدمت به هموطنان ارائه شده که شامل انتقال ۲۸ نفر به مراکز درمانی، ارائه خدمات درمانی سرپایی به ۱۲۶ نفر و توزیع اقلام امدادی بین ۲ نفر بوده است.
بیشترین حوادث در مازندران، گیلان و گلستان
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: استانهای مازندران با ۸۱ حادثه، گیلان با ۶۹ حادثه و گلستان با ۶۰ حادثه، بیشترین تعداد حوادث ثبتشده در هفته گذشته را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: از نظر تعداد مصدومان نیز گلستان با ۱۲۸ نفر، مازندران با ۱۰۲ نفر و اصفهان با ۹۱ نفر در رتبههای نخست قرار دارند. همچنین بیشترین تعداد مصدومان انتقالیافته به مراکز درمانی مربوط به استانهای مازندران با ۷۰ نفر، گلستان با ۵۵ نفر و گیلان با ۴۵ نفر بوده است.
کبادی گفت: بیشترین خدمات درمان سرپایی نیز در استانهای اصفهان با ۷ نفر، مازندران با ۶ نفر و قزوین با ۵ نفر ثبت شده و بیشترین عملیات نجات فنی در استانهای کرمان با ۹ مورد، فارس با ۶ مورد و گلستان با ۵ مورد انجام شده است.
ثبت ۴۳۳ حادثه ترافیکی در محورهای برونشهری
معاون عملیات سازمان امدادونجات با اشاره به حوادث ترافیکی هفته گذشته اظهار کرد: در این مدت ۴۳۳ مورد حادثه ترافیکی در محورهای برونشهری کشور توسط جمعیت هلال احمر ثبت شده که در پی این حوادث، ۳۱۳ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۲۲ مصدوم نیز بهصورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.
وی افزود: بیشترین حوادث ترافیکی در استانهای گلستان با ۵۳ حادثه، گیلان با ۴۱ حادثه و مازندران با ۳۹ حادثه ثبت شده است. همچنین بیشترین مصدومان انتقالی مربوط به گلستان با ۵۲ نفر، مازندران با ۴۰ نفر و گیلان با ۳۳ نفر بوده است.
کبادی در ادامه از وقوع ۲۷ حادثه کوهستان در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ شهریورماه خبر داد و گفت: در این حوادث ۳۰ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۲۰ نفر مصدوم بودند.
وی بیان کرد: استان تهران با ۶ حادثه و استانهای خراسان رضوی و فارس هرکدام با سه حادثه، بیشترین حوادث کوهستان را به خود اختصاص دادهاند. همچنین بیشترین حادثهدیدگان حوادث کوهستان مربوط به استانهای تهران با ۷ نفر و البرز با ۴ نفر بوده است.
معاون عملیات سازمان امدادونجات همچنین درباره حوادث جوی ـ اقلیمی گفت: از ۱۱ تا ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵، تعداد ۲۰ مورد حادثه جوی ـ اقلیمی در سطح کشور به وقوع پیوست که در جریان آن یکهزار و ۲۲۱ نفر دچار حادثه شدند و اقلام زیستی میان ۴۲۶ نفر توزیع شد.
کبادی افزود: بیشترین حوادث جوی ـ اقلیمی در استانهای مازندران با ۸ حادثه و گیلان با ۵ حادثه ثبت شده است و از نظر تعداد حادثهدیدگان نیز گیلان با ۶۹۷ نفر و مازندران با ۴۹۷ نفر در رتبههای نخست قرار دارند.
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