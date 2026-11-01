مایکل داگلاس از وضعیت جک نیکلسون خبر داد؛ ناپدید شده اما حالش خوب است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مایکل داگلاس اطلاعات جدیدی از جک نیکلسون برای طرفداران او داد. در مراسمی که به تازگی برای تبلیغ کتاب خاطرات جدید مایکل داگلاس با عنوان «یک سواری جهنمی» برگزار شده بود، از داگلاس درباره جک نیکلسون و رابطه‌اش با بازیگر فیلم «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» سوال شد.

داگلاس گفت: دوست داشتم با جک بازی می‌کردم. دیگر کار نمی‌کند. حالش خوب است. ناپدید شده، من درک می‌کنم. من هنوز او را می‌بینم، حالش خوب است. در خانه‌اش است و با دمپایی‌هایش راه می‌رود. آره هنوز راه می‌رود. او شایسته است. درکش می‌کنم. چند سال از من بزرگتر است، اما درکش می‌کنم. (داگلاس ۸۲ ساله است، در حالی که نیکلسون ۸۹ ساله است.)

در حالی که این ۲ هرگز در سینما با هم بازی نکردند، داگلاس تهیه‌کننده فیلم «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» محصول ۱۹۷۵ بود که در آن نیکلسون در نقش رندل مک‌مورفی بازی کرد. این فیلم ۹ نامزدی اسکار کسب کرد و پنج جایزه از جمله بهترین بازیگر مرد برای نیکلسون و بهترین فیلم را از آن خود کرد.

اگرچه جک نیکلسون هرگز به طور رسمی بازنشستگی خود را اعلام نکرد، اما این بازیگر برنده اسکار پس از فیلم «از کجا می‌دانی» در سال ۲۰۱۰ در هیچ فیلمی ظاهر نشده است. او همچنین به ندرت در تصویری دیده می‌شود و جدیدترین تصویر از او، عکسی بود که دخترش، در ماه آوریل به مناسبت تولد این ستاره سینما به اشتراک گذاشت.

این عکس که در استوری اینستاگرام او منتشر شد، نیکلسون را در حالی که با لبخندی بر لب، دارد دست می‌زند و در کنار جونی میچل نشسته نشان می‌دهد. لورین زمان گرفته شدن عکس را مشخص نکرد، اما روی عکس نوشته است: «¡¡ ۸۹!!»

آخرین بار جک نیکلسون در برنامه ویژه تلویزیونی «شنبه شب زنده» در شبکه NBC در فوریه ۲۰۲۵ حضور یافت.