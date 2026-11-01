سرنگونی ۲۸ هزار پهپاد اوکراینی توسط روسیه در یک ماه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، نیروهای روسیه در تازه ترین عملیات های خود تأسیسات راه‌آهن و یک کشتی حامل محموله‌های تدارکاتی اوکراین را هدف قرار دادند. هم‌زمان، در جریان عملیات این کشور طی ماه اکتبر، پنج مرکز پردازش داده نیز هدف حمله قرار گرفتند و حدود ۲۸ هزار پهپاد اوکراینی سرنگون شدند.

نیروهای مسلح روسیه بامداد یکشنبه حملات خود به تأسیسات زیرساخت لجستیکی مورد استفاده نیروهای اوکراینی را ادامه داده و با استفاده از پهپادها، حملاتی را علیه تأسیسات راه‌آهن و یک کشتی حامل تجهیزات و تدارکات نظامی انجام دادند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تأسیسات کنترل تردد ریلی در ایستگاه قطار کونوتوپ، واقع در استان سومی، هدف قرار گرفته‌اند. به گفته این وزارتخانه، این تأسیسات برای تسهیل انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی از غرب اوکراین به نیروهای اوکراینی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از هدف قرار دادن یک کشتی باری در آب‌های آزاد، در فاصله ۶۹ کیلومتری جنوب‌غربی اودسا، خبر داد و اعلام کرد این کشتی حامل محموله‌های تدارکاتی برای نیروهای مسلح اوکراین بوده است.

عملیاتهای نظامی روسیه طی یک ماه

نیروهای مسلح روسیه طی ماه اکتبر، در ۶ نوبت، ۵ مرکز پردازش داده در اوکراین را هدف قرار دادند. این آمار بر اساس محاسبات خبرگزاری «اسپوتنیک» و با استناد به داده‌های وزارت دفاع روسیه در فاصله اول تا ۳۱ اکتبر به دست آمده است.

یکی از مراکز هدف‌ گرفته‌ شده، مرکز داده دستگاه‌های خودپرداز بانک «اوکرسیب‌بانک» در کی‌یف بود. وزارت دفاع روسیه مدعی شد که نیروهای اوکراینی از این مرکز برای جمع‌آوری، پردازش و ذخیره‌سازی اطلاعات اطلاعاتی استفاده می‌کردند. این مرکز دو بار هدف حمله قرار گرفت.

همچنین مرکز داده «هاستینگ یوای» در اودسا هدف حمله قرار گرفت. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این مرکز برای پردازش اطلاعات جاسوسی و دیگر داده‌های عملیاتی مربوط به یگان‌های اوکراینی استفاده می‌شد.

پدافند هوایی روسیه حدود ۲۸ هزار پهپاد را سرنگون کرد

بر اساس محاسبات خبرگزاری «اسپوتنیک» و با استناد به داده‌های وزارت دفاع روسیه، نیروهای پدافند هوایی این کشور طی ماه اکتبر حدود ۲۸ هزار فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز خاک روسیه سرنگون کردند.