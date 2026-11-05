علی‌اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به پیش‌بینی بارندگی ۶۰ تا ۱۲۰ میلی‌متری در استان اصفهان اظهار کرد:با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال وقوع بارندگی‌های قابل‌توجه، لازم است دستگاه‌های اجرایی شهرستان آمادگی ویژه‌ای برای مدیریت این شرایط داشته باشند و حتی با در نظر گرفتن حداقل میزان پیش‌بینی‌شده بارش، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حضور مدیران در محل خدمت افزود: مأموریت‌ها و مرخصی مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی از فردا تا روز دوشنبه و سه‌شنبه، هم‌زمان با پایان فعالیت این سامانه جوی، لغو می‌شود تا در صورت بروز شرایط اضطراری، امکان دسترسی و بهره‌گیری از ظرفیت مدیریتی شهرستان وجود داشته باشد.

وی بر ضرورت آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: با توجه به هشدار سطح زرد هواشناسی و فعالیت سامانه بارشی از جمعه ۱۵ تا یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه، دستگاه‌های اجرایی باید در آماده‌باش ۱۰۰ درصدی باشند.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی به جامعه کشاورزی افزود: کشاورزان باید از شرایط جوی پیش‌رو مطلع شوند و هشدارهای لازم به آنان داده شود تا با رعایت توصیه‌های ایمنی، از بروز خسارت به مزارع، محصولات و تجهیزات کشاورزی جلوگیری شود.

فرماندار گلپایگان در ادامه بر ضرورت آزادسازی مسیر بعد از پل هلال‌احمر تأکید کرد و گفت: شهرداری گلشهر باید با هماهنگی و پیگیری آقای عظیمی، این موضوع را در اولویت قرار دهد و با به‌کارگیری یک دستگاه ماشین‌آلات و صرف چند ساعت کار، مشکل موجود را برطرف کند.

رضایی همچنین درباره وضعیت محدوده مسکن مهر و مشکل دفع آب‌های سطحی تصریح کرد: امور آب باید تمهیدات لازم را برای مدیریت تجمع آب در این محدوده بررسی و اجرا کند. اگرچه ایجاد سازه اساسی و رفع کامل مشکل در بازه زمانی ۲۴ ساعته امکان‌پذیر نیست، اما باید با اقدامات موقت، زمینه پخش و هدایت سیلاب فراهم شود تا آثار بارندگی و تجمع آب به حداقل برسد.

وی با تاکید بر ضرورت پیش‌بینی اقلام ضروری در شرایط اضطراری خاطرنشان کرد: باید با اتحادیه نانوایان هماهنگی شود تا تعدادی از نانوایی‌ها برای تأمین نان در شرایط احتمالی آماده باشند. همچنین مقداری آب معدنی از قبل تهیه و در محل مناسبی نگهداری شود تا در صورت بروز مشکل، امکان استفاده فوری از آن وجود داشته باشد.

فرماندار گلپایگان با اشاره به پیش‌بینی کاهش دما پس از بارندگی‌ها افزود: احتمال دارد افت دما نیز مشکلاتی را در سطح شهرستان ایجاد کند؛ بنابراین لازم است هماهنگی با فرمانداری و مدیران مدیریت بحران شهرستان‌های اطراف انجام شود تا در صورت نیاز، امکان استفاده از ظرفیت‌های پشتیبانی و امدادی مناطق همجوار فراهم باشد

رضایی همچنین درباره وضعیت کانال خیابان صنعت اظهار کرد: با توجه به مسائل مطرح‌شده، در صورتی که نیاز به تصمیم‌گیری فوری وجود دارد، باید راهکار موقت برای هدایت آب و عبور ایمن جریان سیلاب اجرا شود تا پس از عبور از شرایط فعلی، اقدامات اساسی و دائمی برای رفع مشکل در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش سطح اطلاع‌رسانی عمومی بیان کرد: باید از ظرفیت آموزش‌وپرورش، نماز جمعه، ائمه جماعات و سایر امکانات اطلاع‌رسانی شهرستان برای آگاه‌سازی مردم استفاده شود. همچنین پیشنهاد می‌شود آقای خلج یا آقای خیری در روز جمعه، پیش از نماز یا در جریان نماز جمعه، به مدت حدود پنج دقیقه درباره وضعیت سامانه بارشی، مخاطرات احتمالی و توصیه‌های ایمنی برای مردم توضیح دهند.

فرماندار گلپایگان ادامه داد: هماهنگی لازم با امام جمعه شهرستان برای انجام این اطلاع‌رسانی صورت گیرد تا شهروندان با آگاهی از شرایط پیش‌رو، آمادگی لازم را داشته باشند.

رضایی همچنین بر ضرورت هماهنگی با شرکت شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: باید با مسئولان شهرک صنعتی تماس گرفته شود تا اقدامات موردنیاز برای هدایت سیلاب و جلوگیری از آب‌گرفتگی در محدوده این شهرک انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت رودخانه زرنجان تصریح کرد: آقای نکویی باید از فردا اقدامات لازم برای لایروبی و پاک‌سازی مسیر رودخانه را آغاز کند و در صورت نیاز، با اعزام دستگاه لودر، بخش‌های ضروری و نقاط دارای خطر را در همین فرصت باقی‌مانده ساماندهی کند.

فرماندار گلپایگان همچنین درباره وضعیت روستای هنده گفت: دهیاری این روستا باید به‌طور ویژه موضوع دو خانواده ساکن در محدوده مورد اشاره را پیگیری کند و با اطلاع‌رسانی به ساکنان حریم رودخانه، آنان را نسبت به خطرات احتمالی ناشی از افزایش جریان آب آگاه سازد.