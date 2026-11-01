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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

فاضلی‌هریکندی: صدور ۸۸ ضمانت الکترونیک در مراجع قضایی البرز

فاضلی‌هریکندی: صدور ۸۸ ضمانت الکترونیک در مراجع قضایی البرز

کرج _ رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: تاکنون ۸۸ ضمانت الکترونیک در مراجع قضایی استان صادر شده و استفاده از این ظرفیت باید توسعه یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، در نشست شورای مدیران دادگستری کل استان، از صدور ۸۸ ضمانت الکترونیک در مراجع قضایی استان خبر داد و بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و پیگیری مطالبات مردمی تأکید کرد.

وی در این نشست خواستار شناسایی شعب دارای مانده غیرمتعارف و پرونده‌های معوق و مسن و ارائه راهکار برای تسریع در رسیدگی‌ها شد.

وی با تأکید بر توسعه ضمانت الکترونیک، استفاده از این ظرفیت را در رعایت حقوق شهروندی مؤثر دانست و خواستار پرهیز از بازداشت‌های کوتاه‌مدت در مواردی شد که امکان تأمین الکترونیکی وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین پیگیری درخواست‌های مردمی تا حصول نتیجه را ضروری دانست و تأکید کرد مدیران قضایی نباید به دریافت درخواست یا ارائه پاسخ اولیه اکتفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر رعایت ضوابط قانونی در صدور و تمدید قرار بازداشت موقت و نظارت مستمر قضایی بر وضعیت متهمان تأکید کرد.

فاضلی هریکندی همچنین با تفکیک مطالبه‌گری قانونی رسانه‌ها از توهین، افترا و انتشار اکاذیب، برخورد قانونی با افرادی را که از طریق فضای مجازی و انتشار مطالب خلاف واقع به دنبال اخاذی از مسئولان هستند، ضروری دانست.

کد مطلب 6996204

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