به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، در نشست شورای مدیران دادگستری کل استان، از صدور ۸۸ ضمانت الکترونیک در مراجع قضایی استان خبر داد و بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و پیگیری مطالبات مردمی تأکید کرد.

وی در این نشست خواستار شناسایی شعب دارای مانده غیرمتعارف و پرونده‌های معوق و مسن و ارائه راهکار برای تسریع در رسیدگی‌ها شد.

وی با تأکید بر توسعه ضمانت الکترونیک، استفاده از این ظرفیت را در رعایت حقوق شهروندی مؤثر دانست و خواستار پرهیز از بازداشت‌های کوتاه‌مدت در مواردی شد که امکان تأمین الکترونیکی وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین پیگیری درخواست‌های مردمی تا حصول نتیجه را ضروری دانست و تأکید کرد مدیران قضایی نباید به دریافت درخواست یا ارائه پاسخ اولیه اکتفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر رعایت ضوابط قانونی در صدور و تمدید قرار بازداشت موقت و نظارت مستمر قضایی بر وضعیت متهمان تأکید کرد.

فاضلی هریکندی همچنین با تفکیک مطالبه‌گری قانونی رسانه‌ها از توهین، افترا و انتشار اکاذیب، برخورد قانونی با افرادی را که از طریق فضای مجازی و انتشار مطالب خلاف واقع به دنبال اخاذی از مسئولان هستند، ضروری دانست.