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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت

راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت

وزیر اقتصاد از آغاز راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت خبر داد و گفت: این طرح ابتدا با دارایی‌های وزارت اقتصاد اجرا می‌شود و طی یک تا دو هفته آینده به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت، از راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت خبر داد و اعلام کرد که برای ارزیابی دقیق و اجرای عملی این طرح، فرآیند قرار دادن دارایی‌ها در این صندوق ابتدا از خود مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شده است.

وی با اشاره به ابزارهای قانونی حاصل از مصوبه جدید تأکید کرد: بر اساس این سازوکار مالی، یونیت‌های صندوق به دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شود. دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت یونیت‌ها می‌توانند آنها را جهت تأمین منابع مالی و نقدینگی به فروش برسانند یا مستقیما به پیمانکاران واگذار کنند.

مدنی‌زاده هدف از آغاز این پروژه از دارایی‌های خود وزارت اقتصاد را تمرین عملی و طی کردن تمامی مراحل اجرایی (از صفر تا صد) عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این فرایند ظرف یکی دو هفته آینده به پایان برسد و پس از نهایی‌سازی، گزارش و ارائه‌ای جامع در هیئت دولت صورت خواهد گرفت تا سایر وزرا و دستگاه‌های اجرایی با نحوه کارکرد این مدل آشنا شوند.

کد مطلب 6996293
سمیه رسولی

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