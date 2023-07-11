به گزارش خبرنگار مهر، حسین قربان‌زاده در مراسم رونمایی از تالار مولدسازی دارایی‌های دولت با بیان اینکه امروز فصل جدیدی از عملکرد حوزه مولدسازی رقم می‌خورد، اظهار داشت: فروردین سال جاری آئین‌نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب هیأت مولدسازی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید و زیرساختی برای انجام امر مولدسازی که در عمل پیچیدگی‌های زیادی دارد صورت گرفت.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه بعد از تصویب آئین‌نامه اجرایی با دستور وزیر اقتصاد، دبیرخانه کار اصلی خود را آغاز کرد، افزود: فرایند شناسایی دارایی‌ها، ارزش افزایی به منظور جلوگیری از خام فروشی، قیمت گذاری به منظور آماده‌سازی ملک و انتخاب روش مولدسازی انجام شد.

وی اضافه کرد: حدود ۱۰ جلسه تخصصی هیأت عالی مولدسازی با حضور مسئولان ارشد سه قوه برگزار شد و امروز با شعار شفافیت و رقابت در مولدسازی دارایی‌های دولت، اکنون تالار مولدسازی دارایی‌های دولت افتتاح می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: تاکنون ۳۳۵۷ دارایی یا به صورت خود اظهاری دستگاه‌ها یا به صورت ورود مجری شناسایی شده اند که از این تعداد مازاد بودن حدود ۱۳۸۷ دارایی به تأیید هیأت عالی مولدسازی رسیده است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: از این میزان ۱۲۹۶ دارایی در مرحله ارزش افزایی (تغییر کاربری یا افزایش تراکم و …) و ۹۱ دارایی در مرحله قیمت گذاری هستند و قیمت و روش مولدسازی چهار دارایی به تأیید هیأت عالی رسیده و آماده عرضه هستند.

قربان‌زاده افزود: حدود ۳۳۰۰ دارایی، خوداظهاری دستگاه‌ها است که دارایی‌ها را برای راه اندازی پروژه‌های نیمه تمام خود معرفی کرده‌اند که البته در کل کشور پراکنده هستند.

وی اضافه کرد: اما از مجموع دارایی‌های شناسایی شده، ۵۷ دارایی، با مساحت حدود ۸۱۳ هکتار، موارد ورود مجری است که راسا شناسایی شده است. این اراضی و املاک در بهترین نقاط تهران و شهرهای بزرگ هستند. از این تعداد، مازاد بودن ۱۵ دارایی _از این ۵۷ دارایی_ به تأیید هیأت عالی مولدسازی رسیده است.

قربانزاده افزود: این ۱۵ دارایی، حدوداً ۶۷ هکتار مساحت در تهران و مراکز استان‌های مختلف دارند که بعد از ارزش افزایی، قیمت آنها حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی گفت: دارایی‌های مذکور بعد از تصویب مازاد بودن در مرحله ارزش افزایی قرار می‌گیرند. سپس بعد از مطالعه و تحلیل بازار بهترین ارزش افزایی معقول تهیه و جهت تصویب به مراجع ذیربط شهرسازی مانند کمیسیون ماده ۵ شهرداری‌ها برسد.

رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: بعد از ارزش افزایی به مرحله ارزشیابی یا قیمت گذاری می‌روند تا کارشناس یا هیأت کارشناسی آن دارایی را قیمت گذاری کنند. بعد از مرحله قیمت گذاری هم که مصوبه هیأت عالی اخذ شد، املاک آماده عرضه می‌شوند.

رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: بسیاری از این دارایی‌ها به روش‌های مختلف مولدسازی می‌شوند و همه موارد به صورت مزایده مستقیم در بورس کالا عرضه نمی‌شوند، بلکه در قالب مشارکت در سرمایه گذاری و یا تأسیس صندوق‌های سرمایه گذاری واگذار خواهند شد.