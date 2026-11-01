اختتامیه جشنواره فیلم «صدرپلاس» و رویداد «صدردخت» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم «صدرپلاس» و نخستین دوره رویداد «صدردخت» با حضور علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم، محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، احمد صادقی عضو شورای اسلامی شهر تهران، حسین هوشیار معاون اجتماعی شهرداری منطقه ۱۶، روح‌الله میرزایی رئیس فرهنگسرای بهمن، جمعی از برگزیدگان و خانواده‌های شهدا در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

در این مراسم، سخنرانان با تأکید بر اهمیت نقش نوجوانان در عرصه فرهنگ و رسانه، جشنواره «صدرپلاس» را فرصتی برای شناسایی استعدادها، آموزش تخصصی و پرورش نسل جدیدی از فیلمسازان و روایتگران دانستند.

نقش نوجوانان و روایت‌های رسانه‌ای

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم، در این مراسم با اشاره به نقش رسانه در شکل‌دهی به آینده کشور، بر ضرورت حضور فعال نوجوانان در عرصه روایتگری تأکید کرد و گفت: نوجوانان امروز با روایت‌های رسانه‌ای خود می‌توانند در ساخت تصویر ایران در سال‌های آینده نقش‌آفرین باشند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای خود در دوران نوجوانی، بر اهمیت فراهم کردن زمینه برای شکوفایی استعدادهای نسل جوان تأکید کرد.

شناسایی استعدادها و آموزش نوجوانان

محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز با اشاره به شرایط متفاوت چهارمین دوره جشنواره «صدرپلاس»، یاد و خاطره شهدای جنگ، به‌ویژه شهدای نوجوان و دانش‌آموز را گرامی داشت و بر اهمیت نقش نوجوانان در روایتگری رویدادهای کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور و فعالیت نوجوانان در روزهای جنگ و مشارکت آنان در تولید محتوای رسانه‌ای بیان کرد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تلاش می‌کند با شناسایی استعدادها، آموزش تخصصی و فراهم کردن بستر رشد، زمینه حضور مؤثر نوجوانان در عرصه‌های فرهنگی و هنری را فراهم کند.

اعلمی همچنین با توجه به کیفیت آثار تولیدشده در بخش دختران و پسران، از تلاش نوجوانان و مربیان آنان قدردانی کرد و بر تداوم این مسیر تأکید داشت.

احمد صادقی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به ظرفیت فیلمسازی در پرورش مهارت‌های فردی و اجتماعی نوجوانان، این هنر را بستری برای تقویت کار گروهی، مسئولیت‌پذیری، صبوری و پذیرش نقد دانست.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر فرهنگی برای نوجوانان در مناطق مختلف شهر تهران تأکید و عنوان کرد: نوجوانان می‌توانند با روایت زندگی شهری و موضوعات اجتماعی، در بازنمایی ظرفیت‌ها و مسائل شهر نقش مؤثری داشته باشند.

«صدرپلاس» و الگویی برای پرورش تخصصی نوجوانان

روح‌الله میرزایی رئیس فرهنگسرای بهمن در ادامه این مراسم با اشاره به مسیر آموزشی و تربیتی طی‌شده در جشنواره «صدرپلاس»، این رویداد را الگویی برای پرورش تخصصی نوجوانان در حوزه فیلمسازی و تولیدات رسانه‌ای دانست.

وی همچنین بر اهمیت استمرار آموزش، حمایت از استعدادهای نوجوان و فراهم کردن فرصت تجربه عملی برای آنان تأکید کرد.

عبدالحسین مسلمی دبیر رویداد «صدرپلاس» نیز با اشاره به دشواری‌های برگزاری چهارمین دوره این رویداد اظهار کرد: حوادث تلخ ماه‌های گذشته، از جمله شهادت رهبر انقلاب، شرایط متفاوتی را برای برگزاری چهارمین دوره جشنواره رقم زد. با این حال، نوجوانان در دوران جنگ در میدان حضور داشتند و با تولید محتوا و فعالیت رسانه‌ای، نقش‌آفرینی کردند.

وی با قدردانی از مربیان، عوامل اجرایی و نوجوانان شرکت‌کننده افزود: برگزاری این مراسم و رسیدن به مرحله اختتامیه بدون همت و همراهی اعضای مجموعه امکان‌پذیر نبود. نوجوانان باید در رشته‌های تخصصی خود به بهترین جایگاه برسند و بتوانند روایتگر امید، پیشرفت‌ها و موفقیت‌های انقلاب اسلامی باشند.

در ادامه این مراسم، برای نخستین‌بار از دختران برگزیده فیلمساز و مستندساز در قالب جشنواره «صدردخت» تجلیل شد و از پسران برگزیده نیز در قالب چهارمین جشنواره «صدرپلاس» قدردانی به عمل آمد.

همچنین در این مراسم از سه خانواده شهید تجلیل شد و اعضای نوجوان جشنواره با ادای سوگند، بر ادامه مسیر فرهنگی و رسانه‌ای خود تأکید کردند.

در پایان نیز پوستر دور بعدی جشنواره فیلم «صدرپلاس» رونمایی شد.

آئین اختتامیه چهارمین رویداد فیلمسازی «صدرپلاس» و نخستین رویداد فیلمسازی «صدردخت»، شامگاه شنبه ۹ آبان‌ ماه ۱۴۰۵ با معرفی و تجلیل از برگزیدگان در سالن سینما چاپلین فرهنگسرای بهمن برگزار شد.