به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در بین انواع مبلمان خانگی، خرید مبل کلاسیک همیشه در اولویت بسیار بالایی نسبت به سایر مدل‌ها قرار دارد. مبل‌هایی که می‌توان آن‌ها را با چیدمان‌های مختلف در خانه ست کرد. این سبک از مبلمان محدود به یک مدل خاص نمی‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود که هر کسی با سلیقه‌ای متفاوت آن را برای خانه خود بپسندد و سفارش دهد. حالا تصور کنید سفارش مبل، با کیفیت چوب، مدل و پارچه مدنظر شما با شرایط اقساطی و بدون سود امکان‌پذیر باشد، چه فرصتی بهتر از این که بتوانید برای خانه‌تان مبل جدید بخرید!

اگر می‌خواهید کمی از دید سنتی که نسبت به مبلمان کلاسیک داشتید فاصله بگیرید و با انواع مبل‌هایی که در این سبک تولید می‌شوند بیشتر آشنا شوید، این مطلب برای شماست.

خرید مبل کلاسیک با اقساط بدون سود!

خرید مبلمان یکی از پرهزینه‌ترین خریدها برای هر خانه‌ای‌ست که به هیچ عنوان نمی‌توان از آن صرف نظر کرد. در عین حال داشتن مبلمانی با کیفیت و زیبا، لایق خانه شماست. پس به جای صرف نظر کردن از یک مبلمان شیک برای خانه‌تان، یک دست مبل کلاسیک شیک را با شرایط ویژه خریداری کنید تا هم از لحاظ هزینه برای شما به‌صرفه باشد هم فضای خانه را دقیقا مطابق با سلیقه خود طراحی کنید.

تولیدی میرزایی هوم کار شما را برای خرید مبل کلاسیک با شرایط اقساط بدون سود ساده کرده است. این تولیدی که در چهاردانگه واقع شده، امکان سفارش انواع مدل‌های مبلمان کلاسیک در کنار کنسول‌های چوبی که می‌توانید آن‌ها را با مبلمان خود ست کنید آن هم با تنوع بالا و کیفیت مطلوب را به شما می‌دهد تا بدون هیچ نگرانی، خانه‌تان را با بهترین و شیک‌ترین مدل‌ها چیدمان کنید.

چرا مبلمان کلاسیک را برای چیدمان انتخاب کنیم؟

اگر از جمله افرادی هستید که شیک بودن برای شما مهم است باید آن را در چیدمان خانه‌تان هم به خوبی نشان دهید. اولین قدم برای این کار، خرید مبل کلاسیک است. مبلمانی که پذیرایی شما را شیک و لوکس‌تر نشان می‌دهد.

اگر هنوز تصویر مبل‌های سلطنتی در ذهن شما به عنوان مبل‌های کلاسیک باقی مانده باید بگوییم که این نوع مبلمان فقط به شکل منبت‌کاری‌های شلوغ و چوب‌های سنگین تولید نمی‌شوند. آنچه در تمام انواع مبل کلاسیک خود را نشان می‌دهد، استفاده از چوب بیشتر در طراحی نسبت به مدل‌های چستر و راحتی است.

در حال حاضر تنوع مدل‌های این مبلمان آنقدر زیاد است که برخی از آن‌ها با ظرافتی که دارند شما را شیفته خود می‌کنند و می‌توانید یک دکوراسیون خلوت هم با آن‌ها بچینید.

اگر هم به جزئیات علاقه داشته باشید، انواع اکسسوری‌ها می‌تواند فضای شما را از سادگی خارج کرده و طراحی دکوراسیون را درست مطابق سلیقه‌تان انجام دهید.

هنگام خرید مبل کلاسیک به چه نکاتی توجه کنیم؟

مبل‌های کلاسیک را می‌توان برای فضاهای مختلف مثل خانه‌هایی که پذیرایی بزرگی دارند یا حتی خانه‌هایی یا فضاهای کوچک‌تر انتخاب کرد. پس خود را به پذیرایی خانه‌تان محدود نکنید و از بین انواع مبل‌های بزرگ تا ظریف بر اساس سلیقه و فضای خود بهترین انتخاب را داشته باشید.

این تنوع مدل همیشه در تولیدی‌های مبل بیشتر است و به شما این امکان را می‌دهد چیزی که در ذهن دارید را خیلی ساده‌تر از بین چندین مدل بپسندید.

با این توضیحات در زمان خرید مبل کلاسیک، چند نکته می‌تواند کار شما را ساده‌تر کند:

با انتخاب مدل بر اساس فضایی که دارید نوبت به رنگ پارچه، نوع چوب و میزان جزئیات تزئینی می‌رسد.

پیش از خرید، بهتر است کیفیت ساخت، راحتی نشیمن و تناسب طراحی با سایر اجزای دکوراسیون را بررسی کنید. کیفیت چوب، استحکام کلاف، دوام پارچه و ظرافت اجرای جزئیات از مواردی هستند که بر طول عمر مبل تأثیر دارند.

رنگ و طرح مبلمان را با پرده، فرش و سایر بخش‌های فضای پذیرایی هماهنگ کنید. در کنار زیبایی، راحتی استفاده روزمره را نیز در نظر بگیرید تا انتخاب شما در کنار زیبایی، کاربردی هم باشد.

تفاوت مبل کلاسیک و مبل فرانسوی چیست؟

مبل کلاسیک و مبل فرانسوی در نگاه اول شباهت زیادی به هم دارند. به‌ویژه مبل‌های کلاسیکی که طرح‌های به‌روزتر و ساده‌تری دارند از نظر فرم و جزئیات بسیار شبیه به مبل‌های فرانسوی هستند. تفاوت اصلی این دو مدل در میزان ظرافت طراحی، فرم پایه‌ها، نوع منبت‌کاری و نمای کلی آن‌هاست. مبل‌های فرانسوی اغلب با خطوط ظریف‌تر، پایه‌های منحنی و جزئیات تزئینی خاص شناخته می‌شوند؛ درحالی‌که مدل‌های کلاسیک طیف متنوع‌تری از طراحی‌های لوکس و با جزئیات بیشتر دارند.

اگر مبل‌هایی با ظاهر ظریف و الهام‌گرفته از طراحی اروپایی دوست دارید، خرید مبل فرانسوی را در اولویت بگذارید. البته قبل از خرید ابعاد مبلمان و تناسب آن با سبک کلی دکوراسیون را بررسی کنید تا انتخاب نهایی شما با فضای خانه هماهنگ باشد.

چیدمان خود را با چند آیتم ساده تکمیل کنید!

استفاده از مبل در هر فضایی سلیقه شما را در چیدمان نشان می‌دهد، اگر اهل جزئیات هستید، با اضافه کردن چند آیتم ساده طراحی فضای خود را چند برابر زیباتر خواهید کرد. یکی از این آیتم‌ها که هم کاربرد زیادی دارد و هم فضای شما را از سادگی بیرون می‌آورد، استفاده از یک کنسول چوبی است.

در زمان سفارش مبل می‌توانید خرید کنسول چوبی را در برنامه خود داشته باشید و مدل آن را با چوب مبل خود ست کنید. با گذاشتن یک آینه روی کنسول نمای آن چند برابر شده و به خانه بُعد بیشتری می‌دهد. کنسول‌های چوبی فضای زیادی برای چیدن ظرف‌های پذیرایی دارند و در عین‌ حال تکمیل کننده، طراحی داخلی به‌شمار می‌روند.

یکی دیگر از آیتم‌های کاربردی و زیبا، استفاده از یک آباژور ایستاده یا رومیزی است که می‌تواند کنار مبل شما قرار بگیرد؛ به کار بردن نور گرم در آباژور، حس گرمی محیط شما را بیشتر می‌کند.

انواع کوسن‌ها روی مبل، تابلوهای روی دیوار، گلدان‌های طبیعی بزرگ یا یک آینه قدی از دیگر آیتم‌های تکمیل کننده برای چیدمان داخلی هستند که فضای شما را از یک خانه ساده به یک خانه شیک تبدیل می‌کنند.

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