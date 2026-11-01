فاطمه تقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات برپایی پویش «تونل پرچم» در خیابان آیت‌الله کاشانی شهرکرد که برای اولین بار در امتداد اجتماعات شبانه مردمی اجرا می‌شود، اظهار کرد: این برنامه فردا دوشنبه از ساعت ۱۸ با تشکیل زنجیره انسانی و پرچم‌گردانی در خیابان کاشانی حد فاصل موکب مردمی «از فاطمیه تا ظهور» واقع در بلوار دانش‌آموز تا چهارراه دولت برگزار می‌شود.

مسئول موکب مردمی «از فاطمیه تا ظهور» شهرکرد با ذکر اینکه مردم ولایی شهرکرد بالغ بر هشت ماه است که سنگر خیابان را ترک نکردند، ادامه داد: مردم ما همگام با ملت مبعوث ایران فردا شب در دویست و چهل و هفتمین شب اجتماع مردمی، با تشکیل زنجیره انسانی، جلوه‌های دیگری از اتحاد مقدس این ملت مبعوث را به نمایش می‌گذارند.

تقیان بیان کرد: در این برنامه هزاران نفر از مردم مومن و انقلابی شهرکرد با در دست داشتن پرچم مقدس ایران در کنار هم خیابان کاشانی را به صحنه پرچم‌گردانی در پرتو وحدت و یکپارچگی تبدیل می‌کنند و عزم راسخ خود را برای حمایت از ولایت فقیه پاسداری از اسلام و انقلاب و انزجار نسبت به دشمنان و بدخواهان این مرز و بوم به منصه ظهور می‌رسانند.

این بانوی فعال فرهنگی با تأکید بر اینکه پویش تونل پرچم در راستای تقویت خیابان و جبهه انقلاب برنامه‌ریزی شده و اجرا می‌شود، گفت: خوشبختانه متولیان و نهادهای متناظر هم استقبال خوبی داشتند و ظرفیت‌های مردمی هم پای کار است تا برنامه‌ای فاخر و در خور را داشته باشیم.

تقیان اظهار کرد: برنامه‌ریزی ما در استان این است که ازین پس هر هفته یک شب برپایی تونل پرچم را در شهرکرد داشته باشیم و جلوه‌های زیبایی از حضور مردم مبعوث ثبت و ضبط کنیم.

وی با بیان اینکه نظیر این برنامه در برخی شهرهای کشور اجرا شده و با استقبال عمومی مواجه است، افزود: تلاش ما این است که برنامه‌ای شاخص و نمونه را در شهرکرد اجرایی کنیم و استقبال بالای مردم را شاهد باشیم.