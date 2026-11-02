به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلثی، این مطالعه شامل ۲۰۴ نفر بود که تحت تصویربرداری ام‌ارآی (MRI) غیرفوری از مغز، ستون فقرات، یا ناحیه سر و گردن قرار می‌گرفتند. در هر یک از این مراحل، نیاز به استفاده از «کانولا» (یک لوله باریک که وارد رگ می‌شود) برای تزریق ماده‌ای که در ام‌ارآی برای تصویربرداری بهتر استفاده می‌شود وجود دارد.

پیش از انجام این مراحل، بیماران به چهار گروه تقسیم شدند و به موارد زیر گوش دادند:

- سونات شماره ۴۴۸ موتزارت (K. 448) که به گفته محققان، در مطالعات پیشین خواص درمانی آن نشان داده شده است.

- موسیقی مورد علاقه خودشان.

- موسیقی آرامش‌بخش — شبیه به آنچه ممکن است در مراکز آرام‌سازی و ماساژ بشنوید.

- بدون موسیقی (گروه شاهد یا کنترل).

سه گروه از شرکت‌کنندگان، پیش از ورود کانولا، در حین آن و پس از آن به موسیقی گوش دادند. گروهی که به موسیقی مورد علاقه خود گوش می‌دادند، پیش از شروع کار، هنرمند یا آهنگ دلخواهشان را انتخاب کردند.

پیش از شروع کار، محققان یک مقیاس بصری را به بیماران نشان دادند که درد را از ۰ (بدون درد) تا ۱۰ (بدترین دردی که تاکنون تجربه کرده‌اند) درجه‌بندی می‌کرد. سپس بیماران میزان درد خود را در زمان‌های مختلف ارزیابی کردند: پیش از ورود کانولا، در حین ورود آن، ۳۰ ثانیه پس از آن، و مجدداً ۲ دقیقه بعد.

«آندری کریستینل دراگ‌نیا»، نویسنده اصلی این پژوهش از بیمارستان دانشگاهی زوریخ، در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «اگرچه فرو رفتن سوزن یک اقدام پزشکی جزئی محسوب می‌شود، اما میزان درد می‌تواند از فردی به فرد دیگر به‌طور قابل‌توجهی متفاوت باشد. در پزشکی مدرن، هدف پزشکان معالج تنها تشخیص و درمان موفق نیست، بلکه اطمینان از این نکته نیز هست که فرایند درمان، کمترین میزان ناراحتی یا درد را برای بیمار به همراه داشته باشد.»

به‌طور کلی، پژوهشگران دریافتند افرادی که به موسیقی مورد علاقه خود گوش می‌دادند، هم در ۳۰ ثانیه و هم در دو دقیقه پس از ورود کانولا (سوزن پزشکی)، درد بسیار کمتری را نسبت به کسانی که به هیچ موسیقی‌ای گوش نمی‌دادند، گزارش کردند.

موسیقی موتزارت تأثیرات محدودتری داشت. اگرچه در مورد تمام کسانی که به موسیقی موتزارت گوش داده بودند، روندی به سمت کاهش درد در دقیقه دوم مشاهده شد، اما این نتایج از نظر آماری معنادار نبودند. با این حال، برای آن دسته از بیمارانی که پیش از شروع فرایند، درد داشتند و به موسیقی موتزارت گوش دادند، نتایج مربوط به تسکین درد قطعی‌تر بود. بیشترین بهره را گروهی بردند که به موسیقی مورد علاقه خود گوش داده و پیش از جای‌گذاری کانولا نیز درد داشتند؛ این افراد حتی هنگام ورود اولیه سوزن، کاهش درد را احساس کردند.

از سوی دیگر، گروهی که به موسیقی آرام‌بخش (موسیقی مخصوص ریلکسیشن) گوش داده بودند، در مقایسه با گروه شاهد، کاهش درد معناداری از نظر آماری نشان ندادند. بنابراین، اگرچه آن صداهای ملایم و آرام‌بخش (مانند آنچه در مراکز اسپا شنیده می‌شود) ممکن است برای جلسات ماساژ یا یوگا عالی باشند، اما احتمالاً برای تسکین درد ناشی از فرو رفتن سوزن چندان کارآمد نیستند.

«گارسیا آلزامورا»، نویسنده ارشد این پژوهش، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «موسیقی‌های آرام‌بخش معمولاً دارای ریتمی کُند و صدایی ملایم هستند و فاقد تغییرات پویای قابل‌توجه‌اند. این ویژگی‌ها ممکن است باعث شده باشد که بیماران به این نوع موسیقی بی‌توجه باشند یا آن را نادیده بگیرند؛ که همین امر می‌تواند دلیل عدم تسکین درد باشد.»

اما چرا آهنگ‌های مورد علاقه شما می‌توانند به تسکین درد کمک کنند؟ به گفته پژوهشگران، موسیقی آشنا ممکن است به‌ویژه در منحرف کردن ذهن ما از یک تجربه ناخوشایند مؤثر باشد. همچنین موسیقی ممکن است بر فرایندهای طبیعی تسکین درد در بدن تأثیر بگذارد و هم‌زمان استرس و اضطراب را کاهش دهد؛ هرچند این پژوهش به‌طور مستقیم این نظریه را آزمایش نکرده است.

با این وجود، پژوهشگران معتقدند که گوش دادن به موسیقی- به‌ویژه آهنگ‌های مورد علاقه- می‌تواند راهکاری ساده و کم‌هزینه برای کمک به کاهش درد و ناراحتی در طول عمل‌های پزشکی جزئی باشد. اگرچه برای تعیین اینکه آیا همین تأثیرات در مورد عمل‌های تهاجمی‌تر نیز صدق می‌کند یا خیر، به تحقیقات بیشتری نیاز است.