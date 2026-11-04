به گزارش خبرنگار مهر، هادی باقری شامگاه چهارشنبه در جلسه کمیته فنی بذر سویای استان با اشاره به اهمیت تأمین بذر استاندارد و باکیفیت اظهار کرد: خودکفایی در تولید بذر مورد نیاز محصولات زراعی، از برنامه‌های راهبردی این سازمان است و تولید بذر سویا در طبقات مختلف بذری نیز با همین رویکرد دنبال شده است.

وی با بیان اینکه بذر استاندارد نقش مهمی در افزایش عملکرد و پایداری تولید محصولات کشاورزی دارد، افزود: دانه‌های روغنی به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت غذایی و اقتصاد بخش کشاورزی از اهمیت راهبردی برخوردارند و توسعه تولید بذر این محصولات باید در اولویت برنامه‌های استان قرار گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از همکاری و نقش‌آفرینی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان در پیشبرد برنامه‌های تولید بذر قدردانی کرد و گفت: تعامل میان مجموعه‌های تحقیقاتی و اجرایی و هم‌افزایی اعضای کمیته فنی بذر سویا، زمینه تولید بذور استاندارد و توسعه صنعت بذر در مازندران را فراهم کرده است.

باقری با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان خاطرنشان کرد: تأمین بذر استاندارد در داخل استان علاوه بر کاهش وابستگی به منابع خارجی و صرفه‌جویی ارزی، موجب افزایش تاب‌آوری تولید، ایجاد فرصت‌های اشتغال و تقویت زنجیره ارزش دانه‌های روغنی می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی، روند تولید و تأمین بذر استاندارد سایر محصولات زراعی نیز توسعه یابد و گام‌های مؤثرتری در مسیر خودکفایی کشاورزی استان برداشته شود.