بررسی ۱۰۰ پرونده ایثارگران در کمیسیون مشترک بنیاد شهید و سپاه لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون بررسی پرونده‌های بند «الف» ماده ۸۷ ظهر یکشنبه به‌صورت مشترک میان بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان و سپاه حضرت ابوالفضل(ع) برگزار شد و در این نشست، ۱۰۰ فقره پرونده در دستور بررسی قرار گرفت.

این کمیسیون با حضور مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، سرهنگ بازوند، جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع)، سرهنگ یوسفوند، معاون نیروی انسانی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) و دیگر اعضای مربوط تشکیل شد.

برگزاری این نشست مشترک با هدف بررسی پرونده‌های ارجاع‌شده در چارچوب بند «الف» ماده ۸۷ و رسیدگی به موارد مطرح‌شده در این پرونده‌ها انجام گرفت.

در این کمیسیون، ۱۰۰ فقره پرونده در دستور کار قرار داشت و مسئولان و اعضای حاضر در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های مربوط، موضوعات مرتبط با پرونده‌ها را بررسی کردند.

همکاری مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و سپاه حضرت ابوالفضل(ع) در تشکیل این کمیسیون، در راستای پیگیری و بررسی پرونده‌های مربوط به جامعه ایثارگری انجام شده است.