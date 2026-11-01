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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

بررسی ۱۰۰ پرونده ایثارگران در کمیسیون مشترک بنیاد شهید و سپاه لرستان

بررسی ۱۰۰ پرونده ایثارگران در کمیسیون مشترک بنیاد شهید و سپاه لرستان

خرم‌آباد- کمیسیون استانی مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان و سپاه حضرت ابوالفضل(ع) با هدف بررسی پرونده‌های مشمول بند «الف» ماده ۸۷ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون بررسی پرونده‌های بند «الف» ماده ۸۷ ظهر یکشنبه به‌صورت مشترک میان بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان و سپاه حضرت ابوالفضل(ع) برگزار شد و در این نشست، ۱۰۰ فقره پرونده در دستور بررسی قرار گرفت.

این کمیسیون با حضور مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، سرهنگ بازوند، جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع)، سرهنگ یوسفوند، معاون نیروی انسانی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) و دیگر اعضای مربوط تشکیل شد.

برگزاری این نشست مشترک با هدف بررسی پرونده‌های ارجاع‌شده در چارچوب بند «الف» ماده ۸۷ و رسیدگی به موارد مطرح‌شده در این پرونده‌ها انجام گرفت.

در این کمیسیون، ۱۰۰ فقره پرونده در دستور کار قرار داشت و مسئولان و اعضای حاضر در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های مربوط، موضوعات مرتبط با پرونده‌ها را بررسی کردند.

همکاری مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و سپاه حضرت ابوالفضل(ع) در تشکیل این کمیسیون، در راستای پیگیری و بررسی پرونده‌های مربوط به جامعه ایثارگری انجام شده است.

کد مطلب 6996455

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