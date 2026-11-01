برگزاری پویش «وارثان ماکان» به مناسبت ۱۳ آبان در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، پویش سراسری «وارثان ماکان» با هدف گرامیداشت یاد و نام شهید ماکان نصیری و شهدای مظلوم میناب و تبیین آرمان‌های دانش‌آموزان در مسیر آگاهی، ایثار و مقاومت برگزار می‌شود.

۱۳ آبان یادآور ایستادگی، شجاعت و آرمان‌خواهی دانش‌آموزانی است که با ایمان و بصیرت، در مسیر عزت و سربلندی ایران گام برداشتند.

در همین راستا، پویش «وارثان ماکان» تلاش دارد زمینه مشارکت دانش‌آموزان را در بازخوانی این ارزش‌ها و بیان دیدگاه‌ها و احساسات خود درباره شهدای میناب و مناسبت روز دانش‌آموز فراهم کند.

سه محور اصلی پویش «وارثان ماکان»

این پویش در سه محور اصلی طراحی شده و تمامی دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف می‌توانند آثار خود را در قالب‌های اعلام‌شده ارسال کنند.

نخستین محور، تولید کلیپ و ویدئو با موضوع شهدای میناب و سوژه‌های مرتبط با ۱۳ آبان و راهپیمایی روز دانش‌آموز است. در این بخش، دانش‌آموزان می‌توانند با تولید محتوای تصویری، روایت و برداشت خود را از این مناسبت و موضوعات مرتبط ارائه دهند.

دومین محور، تصویربرداری از مراسم و راهپیمایی ۱۳ آبان، یادمان شهدای میناب و دیگر سوژه‌های مرتبط است. این بخش با هدف ثبت جلوه‌های حضور و مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های روز دانش‌آموز پیش‌بینی شده است.

سومین محور نیز به نگارش دل‌نوشته اختصاص دارد و دانش‌آموزان می‌توانند احساسات، دیدگاه‌ها و نگاه خود را درباره شهدای میناب، مناسبت ۱۳ آبان و راهپیمایی روز دانش‌آموز در قالب آثار نوشتاری بیان کنند.

مهلت و شیوه ارسال آثار

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، تمامی دانش‌آموزان در همه مقاطع تحصیلی مخاطب این پویش هستند و علاقه‌مندان تا پایان روز ۱۳ آبان فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.

دانش‌آموزان برای شرکت در پویش «وارثان ماکان» می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان شاد به شناسه @admin_irsto ارسال کنند.

در این پویش، دانش‌آموزان با یاد و نام شهید ماکان نصیری و شهدای مظلوم میناب، بر ادامه مسیر آگاهی، ایثار، مقاومت و پیشرفت تأکید می‌کنند.