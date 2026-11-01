به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای تسریع در تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی اظهار کرد: با توجه به مطالبه متقاضیان، برنامه افتتاح و تحویل واحدهای مسکونی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به‌صورت ماهانه تنظیم شده است.

۲۶ هزار واحد مسکونی ۱۳ آبان‌ماه افتتاح می‌شود

وی با اشاره به برنامه افتتاح واحدها در ۱۳ آبان‌ماه افزود: در مرحله نخست، تحویل ۱۲ هزار واحد مسکونی هدف‌گذاری شده بود، اما با تلاش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات کل راه و شهرسازی، برنامه افتتاح مجموعاً حدود ۲۶ هزار واحد در دستور کار قرار گرفت.

فرهادزاده با اشاره به برنامه بعدی افتتاح واحدهای مسکونی تأکید کرد: برای نهم آذرماه، هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زهرا (س)، نیز با محوریت شرکت عمران شهرهای جدید و تعدادی از ادارات کل راه و شهرسازی، افتتاح حدود ۲۶ هزار واحد دیگر برنامه‌ریزی شده است.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی با تشریح روند تحویل واحدها در طرح‌های مسکن حمایتی تصریح کرد: از آغاز اجرای پروژه‌های مسکن ملی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۳، در مجموع حدود ۲۱ هزار واحد مسکونی تحویل شده بود؛ این در حالی است که اکنون برنامه‌ریزی برای تحویل ماهانه واحدهایی در همین مقیاس انجام شده است.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح مسکن وزارت راه و شهرسازی تأمین مالی از محل تسهیلات متمم بانکی، منابع صندوق ملی مسکن و حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی از متقاضیان کم‌درآمد را از عوامل مؤثر در افزایش سرعت تکمیل پروژه‌ها دانست و افزود: مشارکت و همراهی مردم در تأمین آورده، حتی در شرایط دشوار اقتصادی، نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌ها داشته است.

قرارداد وام متمم ۷۱ هزار واحد منعقد شد

فرهادزاده با تشریح آخرین وضعیت تسهیلات متمم پروژه‌های مسکن حمایتی گفت: تاکنون قرارداد تسهیلات متمم برای حدود ۷۱ هزار واحد منعقد شده و فرایند پرداخت این تسهیلات در حال انجام است. همچنین حدود ۱۲۰ هزار واحد برای دریافت این تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به برخی مشکلات و چالش‌های بانکی و اجرایی پروژه‌ها تصریح کرد: این فرایند طی حدود دو ماه انجام شده و پیگیری‌ها برای رفع موانع موجود و افزایش تعداد واحدهای برخوردار از تسهیلات متمم همچنان ادامه دارد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای طرح‌های حمایتی مسکن اظهار کرد: این بنیاد مدیریت احداث ۲۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی را در دو شیوه انبوه‌سازی و گروه‌ساخت بر عهده دارد.

وی از آغاز ثبت‌نام برای واگذاری ۲۳۰ هزار قطعه زمین روستایی به مردم خبر داد و افزود: این برنامه با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجراست. همچنین طرح مسکن امید ویژه محرومان از دیگر برنامه‌هایی است که با مشارکت این بنیاد دنبال می‌شود.

پرداخت ۲۰۰ میلیون وام بلاعوض به متقاضیان مسکن امید

فرهادزاده در پایان با تشریح جزئیات حمایت‌های مالی در قالب طرح مسکن امید خاطرنشان کرد: برای متقاضیان این طرح، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، ۲۰۰ میلیون تومان کمک از محل حساب ۱۰۰ امام (ره) اختصاص می‌یابد و برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز تسهیلاتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.