به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در بافت‌های شهری و تسهیلات خودمالکی شهری اظهار کرد: اراضی و واحدهای نیمه‌تمام و همچنین ساختمان‌های قدیمی نیازمند بازسازی و مقاوم‌سازی، به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های شهری، خدمات عمومی و ظرفیت‌های اشتغال، می‌توانند نقش مهمی در تأمین مسکن و تحقق سکونت پایدار ایفا کنند.

وی افزود: در همین راستا، مقرر شده است استان‌ها با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه استفاده مردم از تسهیلات خودمالکی را فراهم کنند تا مالکان بتوانند واحدهای نیمه‌تمام خود را تکمیل یا ساختمان‌های فرسوده و ناایمن را بازسازی و مقاوم‌سازی کنند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام در کشور که عملیات ساخت آن‌ها به دلیل مشکلات تأمین مالی متوقف شده است، گفت: افزایش سقف تسهیلات برای تکمیل این واحدها نیز در دست پیگیری است.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی تصریح کرد: در حال حاضر، سقف تسهیلات مورد نظر حدود ۴۰۰ میلیون تومان است و برنامه‌ریزی برای افزایش آن به ۸۵۰ میلیون تومان در حال بررسی و رایزنی است. مکاتبات لازم نیز با پیگیری وزیر راه و شهرسازی انجام شده، اما افزایش سقف تسهیلات هنوز نهایی نشده است.

فرهادزاده با اشاره به برنامه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به پروژه‌های نهضت ملی مسکن ادامه داد: یکی دیگر از محورهای مهم وزارت راه و شهرسازی، تأمین منابع برای پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به ازای هر واحد در پروژه‌هایی است که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی یادآور شد: در برنامه اولیه، تأمین ۵ همت منابع برای این منظور پیش‌بینی شده بود، اما با توجه به بررسی ظرفیت‌های صندوق ملی مسکن و دستور وزیر راه و شهرسازی، مقرر شد این رقم به بیش از ۷.۵ همت افزایش یابد تا امکان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بیش از ۳۵ هزار متقاضی در سال جاری فراهم شود.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تسهیلات حمایتی برای دهک‌های یک تا چهار درآمدی و مددجویان نهادهای حمایتی اظهار کرد: تاکنون حدود ۷ همت از محل منابع صندوق ملی مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید برای حمایت از این گروه‌ها تأمین شده است که می‌تواند حدود ۱۵ هزار متقاضی را پوشش دهد.

وی ادامه داد: علاوه بر این منابع، مقرر شده است سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید نیز برای تأمین تسهیلات حمایتی گروه دیگری از متقاضیان اقدام کنند. بر این اساس، تأمین ۵ همت از سوی سازمان ملی زمین و مسکن و ۲.۵ همت از سوی شرکت عمران شهرهای جدید برای حمایت از مددجویان و متقاضیان واجد شرایط در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی همچنین با اشاره به ضرورت ساماندهی فرآیند ثبت‌نام در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن (تم) گفت: این سامانه باید بر اساس ظرفیت‌های اجرایی و زمین‌های تأمین‌شده فعالیت کند.

فرهادزاده در پایان خاطرنشان کرد: بررسی نیاز واقعی متقاضیان و میزان تمایل آن‌ها به استفاده از روش‌های مختلف تأمین مسکن، از جمله خودمالکی، نوسازی بافت‌های فرسوده، مسکن روستایی و پروژه‌های مبتنی بر تأمین زمین، می‌تواند در قالب فرآیندی جداگانه انجام شود تا برنامه‌ریزی‌ها متناسب با نیاز مردم و ظرفیت‌های موجود صورت گیرد.