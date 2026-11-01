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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸

کشف ۴۶ کارت سوخت و ۱۰ سیم‌کارت از یک کامیون در فردوس

کشف ۴۶ کارت سوخت و ۱۰ سیم‌کارت از یک کامیون در فردوس

بیرجند- فرمانده انتظامی فردوس از کشف ۴۶ کارت سوخت به همراه رمز و ۱۰ سیم‌کارت از یک دستگاه کامیون و دستگیری فردی با قصد انتقال سوخت به مناطق شرقی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس حسنی بعد از ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: مأموران گشت کلانتری ۱۵ اسلامیه شهرستان فردوس حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۴۶ کارت سوخت به همراه رمز و ۱۰ سیم‌کارت تلفن همراه کشف کردند.

فرمانده انتظامی فردوس بیان کرد: در بررسی‌های بعدی مشخص شد متهم قصد داشته است این تعداد کارت سوخت را با هدف سودجویی به مناطق شرقی کشور منتقل کند.

سرهنگ حسنی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضایی، خاطرنشان کرد: در اختیار گذاشتن کارت سوخت به افراد سودجو نیز جرم محسوب می‌شود و قابل پیگیری قضایی است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6996591

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