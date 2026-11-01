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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۲۹

فکت چک؛ اخباری که ۱۰ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۱۰ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعای مقامات آمریکایی درباره استفاده از خاک افغانستان علیه ایران

منبع تکذیبیه: سخنگوی حکومت افغانستان

*سرعت تکذیب: پنج ساعت

-ادعای بحران دارویی در کشور

منبع تکذیبیه: سازمان غذا و دارو

*سرعت تکذیب: بیش از پنج روز

-تیراندازی مقابل مدرسه غیردولتی در کرج

منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش استان

*سرعت تکذیب: یک ساعت

-حمله به سفیر پاکستان در ایران

منبع تکذیبیه: سفارت پاکستان

*سرعت تکذیب: سه ساعت

-حذف ارز ترجیحی از دارو

منبع تکذیبیه: سازمان غذا و دارو

*سرعت تکذیب:بیش از پنج روز

-ادعاهای مطرح شده درباره قالیباف و مواضع او درخصوص پایان جنگ تحمیلی دوم در تیر ۱۴۰۴

منبع تکذیبیه: مجلس شورای اسلامی

*سرعت تکذیب: یک روز

فکت چک؛ اخباری که ۱۰ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6996554

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