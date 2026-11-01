فکت چک؛ اخباری که ۱۰ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-ادعای مقامات آمریکایی درباره استفاده از خاک افغانستان علیه ایران
منبع تکذیبیه: سخنگوی حکومت افغانستان
*سرعت تکذیب: پنج ساعت
-ادعای بحران دارویی در کشور
منبع تکذیبیه: سازمان غذا و دارو
*سرعت تکذیب: بیش از پنج روز
-تیراندازی مقابل مدرسه غیردولتی در کرج
منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش استان
*سرعت تکذیب: یک ساعت
-حمله به سفیر پاکستان در ایران
منبع تکذیبیه: سفارت پاکستان
*سرعت تکذیب: سه ساعت
-حذف ارز ترجیحی از دارو
منبع تکذیبیه: سازمان غذا و دارو
*سرعت تکذیب:بیش از پنج روز
-ادعاهای مطرح شده درباره قالیباف و مواضع او درخصوص پایان جنگ تحمیلی دوم در تیر ۱۴۰۴
منبع تکذیبیه: مجلس شورای اسلامی
*سرعت تکذیب: یک روز
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