مالیات ۷۶ درصد اصناف در خراسان رضوی صفر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر احسانی مهر عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تدوین سیاست رسانه ای سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف و صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۴، و همچنین ارتقاء آگاهی مؤدیان نسبت به تسهیلات قانونی و مزایای استفاده از تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‏های مستقیم که به این اداره کل ابلاغ شده است، اظهار کرد: افزایش بیش از سه برابری حد نصاب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به سال گذشته، دامنه برخورداری صاحبان مشاغل از تعیین سیستمی مالیات را به طور قابل توجهی گسترش داده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی با بیان اینکه بارگذاری فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‏های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و این فرایند به صورت تدریجی تا نیمه آبان ماه تکمیل خواهد ‏شد، افزود: بر پایه آمار اعلام شده در ابلاغیه سازمان، برای ۳۸.۷۶ درصد مؤدیان استان خراسان رضوی معادل ۷۸۳ هزار و ۲۱۴ پرونده، مالیات صفر در نظر گرفته شده است. همچنین برای حدود ۹۴.۸۳ درصد مؤدیان معادل ۸۶۰ هزار و ۶۷۳ پرونده، مالیات کمتر از ۱۰ میلیون تومان محاسبه شده است که مالیاتهای صفر نیز در این آمار لحاظ شده اند.

وی ضمن قدردانی از مودیانی که با وجود جنگ تحمیلی و شرایط خاص حاکم بر کشور و معوق شدن مالیات ستانی طی سال جاری، در پرداخت مالیات عملکرد خوبی داشتند؛ اظهار داشت: علاوه بر موارد فوق، برای ۹۴ درصد مؤدیان استان معادل ۹۶۳ هزار و ۸۸۰ پرونده، مالیات کمتر از ۵۰ میلیون تومان محاسبه شده است. این ارقام نشان می دهد که اکثریت قاطع صاحبان مشاغل استان مشمول مالیات صفر یا بسیار کم شده اند.

احسانی مهر بر ضرورت اطلاع رسانی ابلاغیه سیاست رسانه ای سازمان امور مالیاتی تاکید و ابراز امیدواری کرد؛ که با اجرای دقیق و هماهنگ این سیاست و بهره گیری از ظرفیت های موجود، شاهد ارتقای سطح تعامل با مؤدیان، افزایش رضایت آنان و تحقق اهداف تعیین شده در حوزه شفافیت و اعتماد عمومی باشیم.