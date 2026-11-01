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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

آموزش ۵۰۰ نفر در دوره‌های صنایع‌دستی البرز

آموزش ۵۰۰ نفر در دوره‌های صنایع‌دستی البرز

کرج _ معاون صنایع‌دستی میراث فرهنگی البرز گفت: علاقه‌مندان به صنایع‌دستی از طریق دوره‌های دولتی و بخش خصوصی امکان فراگیری مهارت‌های اولیه را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژیلا خدادادی، معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز از آموزش ۵۰۰ نفر در دوره‌های عمومی صنایع‌دستی از ابتدای سال جاری خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۰۰ نفر از علاقه‌مندان در دوره‌های عمومی آموزش صنایع‌دستی شرکت کرده‌اند که بخشی از این دوره‌ها با استفاده از اعتبارات دولتی و به‌صورت رایگان برگزار شده است.

وی افزود: در کنار دوره‌های دولتی، بخش خصوصی نیز در ارائه آموزش‌های صنایع‌دستی مشارکت دارد و علاقه‌مندان می‌توانند از هر دو ظرفیت برای فراگیری مهارت‌های اولیه استفاده کنند.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با بیان اینکه آموزش یکی از مسیرهای اصلی شناسایی و پرورش استعدادها در این حوزه است، گفت: بسیاری از افراد با هدف آشنایی اولیه و کسب مهارت وارد این دوره‌ها می‌شوند و این آموزش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ادامه فعالیت حرفه‌ای آنها در صنایع‌دستی باشد.

خدادادی ادامه داد: توسعه صنایع‌دستی تنها به تولید و عرضه محصولات محدود نیست و تربیت نیروی انسانی ماهر نیز بخش مهمی از این زنجیره را تشکیل می‌دهد؛ از این رو، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کنار اعتبارات و امکانات دولتی می‌تواند امکان آموزش به گروه‌های بیشتری از علاقه‌مندان را فراهم کند.

وی تأکید کرد: فراهم کردن فرصت یادگیری و ارتقای مهارت، زمینه تبدیل علاقه افراد به توانمندی و فعالیت مؤثر در حوزه صنایع‌دستی را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6996700

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