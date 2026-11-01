قاسمی: صیانت از معیشت مردم اولویت اقتصادی هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در اداره‌کل تعزیرات حکومتی هرمزگان از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل و قضات شعب مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های حوزه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و تنظیم بازار را بررسی کرد.

وی در این نشست با اشاره به شرایط خاص اقتصادی استان و ضرورت استمرار خدمت‌رسانی به مردم، اظهار کرد: در شرایطی که معیشت مردم و ثبات بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، فرآیندهای نظارتی و رسیدگی به تخلفات باید با دقت و سرعت و با رعایت حقوق همه طرف‌های ذی‌نفع دنبال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان صیانت از حقوق مصرف کنندگان، پیشگیری از بروز تخلفات و کمک به ایجاد آرامش و ثبات در بازار را از محورهای مهم همکاری میان دستگاه‌های اقتصادی و تعزیرات حکومتی دانست و افزود: استمرار فعالیت شعب و ارائه خدمات بدون وقفه به ویژه در شرایط خاص استان نیازمند هماهنگی مستمر دستگاه‌های مسئول و رفع موانع احتمالی در مسیر خدمت‌رسانی است.

قاسمی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به اقتضائات اقتصادی و تجاری هرمزگان در فرآیندهای نظارتی خواستار تداوم تعامل میان استانداری، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای رسیدگی مؤثرتر به مسائل بازار و مطالبات مردم شد.

در این نشست مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان و قضات شعب نیز گزارشی از روند فعالیت‌ها، مسائل و چالش‌های موجود ارائه کردند و راهکارهای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط در حوزه نظارت و رسیدگی به تخلفات اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان این دیدار بر استمرار همکاری و هماهنگی میان مجموعه‌های اقتصادی و نظارتی استان با هدف تسهیل امور، صیانت از حقوق مردم و کمک به ثبات و آرامش بازار تأکید شد.