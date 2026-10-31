به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسمی بعد از ظهر شنبه در جریان ارزیابی و بررسی ظرفیت‌های بخش رودخانه رودان، اظهار کرد: در نشست‌ها و بازدیدهایی که از صبح امروز با کشاورزان منطقه و به همراه فرماندار انجام شد، برای تقویت مزارع تصمیماتی اتخاذ و برخی مسائل جمع‌بندی شد.

وی افزود: مسائل و مشکلات برخی دشت‌ها و همچنین تعدادی از قطعات زمین که امکان کشت در آن‌ها وجود دارد، اما تاکنون به دلایل مختلف زیر کشت نرفته‌اند، با حضور کشاورزان، صاحب‌نظران منطقه و رئیس جهاد کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

قاسمی ادامه داد: امیدواریم در راستای استانداردهای استان تصمیمات نهایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی اتخاذ شود.

معاون اقتصادی استاندار هرمزگان، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم در روزهای آینده انتظارات مردم و بخش را پیگیری کنیم و بخشی از مشکلاتی را که امکان رفع آن‌ها وجود دارد، برطرف کنیم.