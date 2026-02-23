انتقال اورژانسی بیمار ۴۵ ساله با بالگرد اورژانس هوایی بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، حمدان فیروزی با اعلام این خبر گفت: بیمار ۴۵ ساله‌ای که دچار MI (سکته قلبی) شده بود، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در بیمارستان فارابی بستک و هماهنگی با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، توسط بالگرد اورژانس هوایی بستک به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اعزام شد.

وی افزود: با توجه به وضعیت حاد قلبی بیمار و ضرورت دریافت خدمات تخصصی فوق‌تخصصی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، انتقال هوایی بیمار در دستور کار قرار گرفت.

فیروزی تأکید کرد: اورژانس هوایی نقش مؤثری در تسریع روند درمان بیماران قلبی، کاهش عوارض احتمالی و افزایش شانس نجات بیماران در شرایط بحرانی دارد.