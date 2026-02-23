۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۲۱

انتقال اورژانسی بیمار ۴۵ ساله با بالگرد اورژانس هوایی بستک

انتقال اورژانسی بیمار ۴۵ ساله با بالگرد اورژانس هوایی بستک

بستک-مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک، با اعلام این خبر گفت: بیمار ۴۵ ساله‌ای که دچار MI (سکته قلبی) شده بود، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی با بالگرد منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمدان فیروزی با اعلام این خبر گفت: بیمار ۴۵ ساله‌ای که دچار MI (سکته قلبی) شده بود، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در بیمارستان فارابی بستک و هماهنگی با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، توسط بالگرد اورژانس هوایی بستک به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اعزام شد.

وی افزود: با توجه به وضعیت حاد قلبی بیمار و ضرورت دریافت خدمات تخصصی فوق‌تخصصی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، انتقال هوایی بیمار در دستور کار قرار گرفت.

فیروزی تأکید کرد: اورژانس هوایی نقش مؤثری در تسریع روند درمان بیماران قلبی، کاهش عوارض احتمالی و افزایش شانس نجات بیماران در شرایط بحرانی دارد.

