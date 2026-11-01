سفر تاریخی سلطان عمان به چین پس از ۴۸ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، هیثم بن طارق آل سعید، سلطان عمان، امروز یکشنبه برای انجام سفری تاریخی وارد پکن شد و نخستین سفر رئیس دولت عمان به چین را رقم زد.

سی.جی.تی.ان، خبرگزاری دولتی چین گزارش داد که این سفر دو روزه، ۴۸ سال پس از برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور در ماه مه سال ۱۹۷۸ انجام می‌شود.

به گزارش مسقط تایمز، شی جینپینگ، رئیس جمهور چین، روز دوشنبه مراسم استقبال رسمی از سلطان عمان را در تالار بزرگ خلق در پکن برگزار خواهد کرد.

این سفر که به دعوت شی جینپینگ انجام شده است، بر روابط تاریخی و تقویت همکاری میان عمان و چین در بخش‌های مختلف تأکید دارد.

عمان پنجمین تأمین‌کننده بزرگ نفت خام چین و چهارمین شریک تجاری بزرگ پکن در میان کشورهای عربی به شمار می رود. تجارت دوجانبه میان چین و عمان در سال 2024 به 36 میلیارد و 730 میلیون دلار رسید.