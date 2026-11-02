به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه‌های تخصصی قیمت‌گذاری انرژی، آخرین آمارهای مربوط به قیمت انواع سبدهای نفتی و حامل‌های انرژی در بازار جهانی نشان می‌دهد که نفت خام WTI با قیمت ۱۰۰.۹ دلار و کاهش ۳.۲۶ دلاری معادل ۳.۱۳ درصد افت را تجربه کرده و نفت برنت نیز با نرخ ۱۱۰.۰ دلار و کاهش ۳.۴۲ دلاری معادل ۳.۰۲ درصد کاهش یافته است،

در حالی که نفت موربان با بهای ۱۱۴.۸ دلار رشد ۲.۰۸ دلاری معادل ۱.۸۵ درصد را به ثبت رسانده و گاز طبیعی با قیمت ۲.۹۰۶ دلار با افزایش ۰.۰0۸ دلاری معادل ۰.۲۸ درصد معامله شده است؛ همچنین ضمن اشاره به امکان کلیک برای مشاهده بیش از ۱۵0 قیمت جهانی نفت از طریق لینک مربوطه، بنزین با نرخ ۳.۰۵۶ دلار و کاهش ۰.101 دلاری معادل ۳.20 درصد، نفت کوره یا همان سوخت گرمایشی با قیمت ۴.۵۶۰ دلار و افت ۰.116 دلاری معادل ۲.۴۸ درصد، و نفت میدلند WTI با بهای ۱۰۴.۸ دلار و رشد ۲.۲۶ دلاری معادل ۲.20 درصد دادوستد شده‌اند و در این میان سبد اوپک با قیمت ۱۱۲.۹ دلار بدون تغییر و سبد نفتی هند مربوط به ۴ روز گذشته با بهای ۱۱۴.۶ دلار بدون تغییر قیمت باقی مانده‌اند.