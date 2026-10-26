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۴ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۸

نوسان قیمت نفت و انرژی؛ نرخ نفت برنت به ۱۱۴.۸ دلار رسید

نوسان قیمت نفت و انرژی؛ نرخ نفت برنت به ۱۱۴.۸ دلار رسید

بازارهای جهانی انرژی با تغییرات قیمتی همراه شدند؛ به طوری که نفت برنت ۱۱۴.۸ دلار و گاز طبیعی ۲.۵۲۲ دلار قیمت خوردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه‌های مرجع بازارهای جهانی انرژی، آخرین قیمت انواع نفت، سبدهای نفتی و حامل‌های انرژی در بازارهای بین‌المللی اعلام شد که بر اساس آن، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) روی رقم ۱۰۱.۲ دلار با کاهش ۲.۱۰ دلاری (معادل ۲.۰۳ درصد) قرار گرفت. همچنین، نفت برنت دریای شمال با افت ۱.۹۷ دلاری (معادل ۱.۶۹ درصد) به نرخ ۱۱۴.۸ دلار معامله شد.

در این میان، نفت مروان (Murban Crude) با ثبت رشد ۳.۶۱ دلاری (معادل ۳.۱۶ درصد) به سطح ۱۱۸.۰ دلار رسید. گاز طبیعی نیز با افت ۰.۱۱۸ واحدی (معادل ۴.۴۷ درصد) در قیمت ۲.۵۲۲ دلار قرار گرفت.

در سایر حامل‌های انرژی، بنزین با نرخ ۳.۱۷۷ دلار (کاهش ۱.۰۸ درصدی) و نفت کوره یا همان روغن گرمایشی (Heating Oil) با قیمت ۴.۹۲۸ دلار (کاهش ۱.۱۲ درصدی) دادوستد شدند.

همچنین نرخ نفت WTI میدلند روی رقم ۱۰۲.۲ دلار با افت ۲.۱۷ درصدی، سبد نفتی اوپک (Opec Basket) با رشد ۳.۸۰ دلاری (معادل ۳.۴۱ درصد) در سطح ۱۱۵.۱ دلار و سبد نفتی هند (Indian Basket) با افزایش ۳.۲۶ دلاری (معادل ۲.۷۹ درصد) در محدوده ۱۲۰.۰ دلار ثبت شدند.

کد مطلب 6990030
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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