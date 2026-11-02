حسن میری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمادگی کامل در شهرستان برقرار است گفت: با توجه به سوابق سیل‌خیزی، دو سیل‌بند مرکزی، کانال‌های سنگی و رودخانه‌های فصلی شهر پاکسازی و لایروبی شده‌اند.

وی افزود: پیش از این تجربه بارش ۵۶ میلی‌متری را بدون حادثه پشت سر گذاشته‌ایم و در سامانه بارشی اخیر نیز هیچ‌گونه خسارت ساختاری یا آبگرفتگی نگران‌کننده‌ای گزارش نشده است.

فرماندار دره‌شهر با اشاره به همزمانی بارش‌ها با فصل کوچ عشایر بیان کرد: برای جامعه عشایری که در حوزه شهرستان تردد دارند یا مستقر هستند، اطلاع‌رسانی دقیق صورت گرفته تا از استقرار و برپایی سیاه‌چادر در نقاط پست، حاشیه رودخانه‌ها و دره‌های سیل‌گیر خودداری کنند.