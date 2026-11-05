به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از طرح صنعتی در ارومیه، با اشاره به ظرفیت‌ های قابل‌ توجه استان در حوزه‌ های مختلف اقتصادی و صنعتی، افزود: در اجرای طرح‌ های صنعتی در شهرهای مختلف استان، بر ایجاد زنجیره‌ های تولید و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ های منطقه‌ای تأکید داریم.

وی همچنین با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تفویض اختیارات، گسترش سرمایه‌گذاری و توزیع فرصت ‌های توسعه در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: نگاه دولت، تمرکززدایی و فراهم کردن زمینه سرمایه ‌گذاری در همه نقاط کشور و خارج از پایتخت است و آذربایجان‌ غربی نیز با برخورداری از ظرفیت ‌های متنوع، می‌تواند سهم مؤثری در این مسیر داشته باشد.

استاندار آذربایجان‌ غربی یکی از چالش‌های حوزه تولید و سرمایه‌گذاری را طولانی شدن فرآیند ایجاد و تکمیل پروژه‌ها دانسته و افزود: باید با رفع موانع، تسهیل فرآیندها و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، روند اجرای طرح‌ها سرعت گرفته و پروژه‌های نیمه‌تمام هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند.

این مجموعه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از مجموعه‌های باسابقه صنعت شیشه کشور، در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار و با زیربنای ۱۰ هکتار در حال احداث بوده و اکنون با ثبت پیشرفت فیزیکی ۸۳ درصدی، در مراحل پایانی اجرای پروژه قرار دارد.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده، این واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه ۲۲۰ هزار تن شیشه فلوت، ۴۰ هزار تن شیشه رفلکس، ۱۰ هزار تن شیشه نشکن ساختمانی، ۲۰ هزار تن آینه شیشه‌ای تخت و ۱۰ هزار تن شیشه تزئینی فعالیت خواهد کرد.

با بهره‌برداری از این مجموعه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۰۰ نفر فراهم می‌شود و علاوه بر افزایش ظرفیت تولید محصولات متنوع شیشه‌ای، در تکمیل زنجیره ارزش صنعت شیشه، توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت اشتغال صنعتی آذربایجان ‌غربی نقش‌آفرینی خواهد کرد.