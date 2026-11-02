به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس برای نخستین بار این موضوع را فاش کرد. به گفته او، آنتروپیک مدل هوش مصنوعی «کلود» (Claude) را با افزودن چند خط کد به‌روزرسانی کرده است؛ در این دستورالعمل آمده است: «بازی‌های اورجینال بسازید، بازی‌هایی در سبک‌ها و ژانرهای گوناگون طراحی کنید و برای ساخت آن‌ها از طرح‌ها و دارایی‌های اختصاصی خودِ کاربران (مانند تصاویر، شخصیت‌ها و فایل‌های گرافیکی آن‌ها) بهره ببرید؛ اما از بازسازی یا شبیه‌سازی یک بازی مشخص و موجود خودداری کنید، حتی اگر نام آن را تغییر دهید یا آن را یک بازی اورجینال بنامید.»

یکی از اعضای تیم فنی آنتروپیک نیز با تأیید این تغییرات در پلتفرم ایکس اعلام کرد این شرکت خواستار خودداری از بازآفرینی بازی‌های رایانه‌ای دیگران است، چرا که استفاده از کلود برای نقض مالکیت فکری (IP) خلاف قوانین این شرکت به شمار می‌رود.

وی در ادامه توضیح داد که ساخت بازی‌های غیراقتباسی، توسعه ژانرهای مختلف یا عناوینی که بر پایه دارایی‌های اختصاصی خود کاربر شکل می‌گیرند، مشمول این محدودیت‌ها نخواهند شد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که اخیراً آمار مهندسی معکوس (Decompile) بازی‌های ویدئویی بزرگ و پرهزینه (AAA) با کمک هوش مصنوعی و امکان اجرای آن‌ها در مرورگرهای اینترنتی، رشدی چشمگیر داشته است.

آنتروپیک پیش از این نیز سابقه درگیری در پرونده‌های مربوط به حقوق مالکیت فکری را داشته است؛ به‌طوری‌که این شرکت سال گذشته برای تسویه یک شکایت دسته‌جمعی از سوی ۵۰۰ هزار مؤلف و نویسنده—که آنتروپیک را به استفاده از محتوای مشمول کپی‌رایت برای آموزش مدل‌های خود متهم کرده بودند—با پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت موافقت کرد.