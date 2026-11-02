به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حسینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وظایف این اداره کل در زمینه واگذاری اراضی دولتی برای اجرای طرح‌ های مورد نیاز بخش‌ های مختلف اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۳۵ هزار متر مربع زمین به بخش سرمایه گذاران گردشگری برای اجرای طرح‌ های گردشگری واگذار شده است.

وی افزود: واگذاری اراضی به بخش‌ های دولتی و غیردولتی با هدف فراهم‌ سازی زمینه اجرای طرح‌ های مورد نیاز و توسعه زیرساخت‌ های استان انجام می‌شود و در این فرآیند، فراخوان‌ ها و مزایده‌ های عمومی مطابق مقررات برگزار می‌شوند تا امکان مشارکت متقاضیان واجد شرایط فراهم شود.

حسینی با تأکید بر ضرورت اجرای تعهدات قراردادی از سوی بهره‌ برداران تصریح کرد: اشخاص و مجموعه‌ هایی که اراضی را برای اجرای طرح‌ های گردشگری دریافت می‌کنند، موظف‌ اند در مهلت تعیین‌ شده در قرارداد و مطابق تعهدات خود نسبت به اجرای طرح اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به ظرفیت‌های استان چهارمحال و بختیاری در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان باشد و اداره کل راه و شهرسازی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، پیگیری و اجرای تکالیف محوله در این زمینه را با جدیت دنبال می‌کند.