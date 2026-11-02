به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه مهدوی‌کنی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، در همایش «اربعین و رسالت دانشگاه تراز در تحقق تمدن نوین اسلامی» که صبح امروز در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، گفت: ستاد اربعین و دانشگاه امام صادق (ع) با هم برنامه‌هایی را تدارک دیده‌اند تا قدم‌های بلندتری در این مسیر بردارند و پیوندی میان ارزش‌های معنوی مانند اربعین و مسئولیت علمی برقرار کنند.

وی ادامه داد: ارتباط این دو، الگویی از اربعین به دانشگاه اسلامی است تا بتوانیم دانشگاه را با فضای دینی‌تری مدیریت کنیم. اربعین تنها پیاده‌روی نیست، بلکه یک الگوی حکمرانی است که می‌توانیم از آن برای ساختارهای جامعه، به‌ویژه جامعه دانشگاهی استفاده کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: ما اگر کربلا را نقطه اوج برحق بدانیم، بنابراین اربعین جریان سازماندهی به این حق است که باید برای مسیر حرکتمان استفاده کنیم. این الگو اگر بخواهد در دانشگاه استفاده شود، چطور می‌تواند در کانون تولید اندیشه مؤثر باشد ؟ موضوعی است که باید به آن پاسخ دهیم.

وی یکی از درس‌های مهم اربعین را خدمت‌رسانی بی‌دریغ عنوان کرد و گفت: این خدمت‌رسانی از عوامل موفقیت اربعین است. خدمات بی‌دریغ در دانشگاه نیز مانند اربعین باید در راستای یک هدف مشخص باشد. ویژگی دوم اربعین، وحدت در عین تنوع است که باید در دانشگاه نیز اجرایی شود. این تفاوت موجب رشد می‌شود و همه باید در یک هدف مشترک حرکت کنند.

وی ویژگی سوم اربعین را نظم و مدیریت اجتماعی عنوان کرد و افزود: در اینجا خود افراد کمک می‌کنند؛ میلیون‌ها نفر در زمان محدود در اربعین شرکت می‌کنند، ولی نظم وجود دارد. دانشگاه نیز باید از دل خود دانشجویان بجوشد و دانشجویان باید احساس کنند خانه خود را اداره می‌کنند. این نگاه اربعین منجر به اجرای عدالت شود.

مهدوی‌کنی با اشاره به خصوصیات دانشگاه تراز گفت: دانشگاه تراز دانشگاهی است که علم و ایمان را با هم ببیند. این علم تنها معنا ندارد؛ علم همراه ایمان معنی دارد. دانشگاه انسان‌ساز است، نه مدرک‌ساز. متأسفانه دانشگاه‌های ما به دنبال مدرک هستند که باید این فضا را بشکنیم. مأموریت دانشگاه تراز، تربیت نیروی انسانی است؛ همان کاری که اربعین انجام می‌دهد. هدف اصلی تربیت انسان است که در برابر نابرابری‌ها بایستد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: دانشگاه تراز باید استقلال‌طلب و خودباور باشد. رهبر شهید در بیانات متعددی که در بحث فرزندآوری داشتند، بر تحصیل دختران نیر تأکید داشتند و باید باور کنیم می‌شود. ما اساتید باید نقش و مأموریت خود را بدانیم و روح اربعین را در کلاس‌های درس بدمیم. وقتی در کار علمی دقت می‌کنید، در حال عبادت هستید.

وی با بیان اینکه اربعین یک رویداد داوطلبانه است، افزود: برای ایثار علمی هم باید داوطلبانه باشد. در حوزه علوم انسانی و علوم پایه باید واقعاً ایثار کرد وگرنه وضعیت علوم انسانی خوب نیست و نیاز به فداکاری دارد. بنابراین دانشگاه باید به اصل خود برگردد و از الگوهای غربی دست بردارد. مدرک را کنار بگذاریم و مسائل جامعه را درک کنیم؛ این اتفاق باید با الگوبرداری از اربعین رخ دهد.